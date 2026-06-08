Julieta Venegas recibe críticas por su canción “La Niña Futbolista” de cara al Mundial 2026

La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó su canción “La Niña Futbolista”, de cara al Mundial de Fútbol 2026, el cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La canción de Venegas tiene el objetivo de promover la inclusión de las niñas en el fútbol. Sin embargo, la canción ha generado numerosas críticas en redes sociales.

La canción de Julieta Venegas fue presentada como parte de las actividades culturales de cara al Mundial promovido por el gobierno de México. El tema visibiliza los obstáculos que enfrentan las mujeres para practicar deportes como el futbol. Sin embargo, en redes sociales criticaron el mensaje de la canción y consideraron que no tenía pertinencia en medio del mundial de fútbol masculino.

Algunos consideraron que la canción no conectaba con el espíritu futbolero del torneo. Otros, en cambio, criticaron la ejecución musical de “La Niña Futbolera”.

La trama del video musical gira en torno a una niña a la que le apasiona el fútbol, pero su padre le prohíbe practicar este deporte, ya que considera que es solo para hombres. Sin embargo, la niña continúa desarrollando sus habilidades.

La canción abrió un debate en redes sociales tanto por la pertinencia del mensaje en este momento como por lo que para muchos se trata de “politizar” el mundial de futbol.

Los usuarios expresaron su descontento y manifestaron sus opiniones en la bandeja de comentarios del video de YouTube de la canción. Debido a la gran cantidad de mensajes negativos, el equipo de la cantante decidió desactivar la opción de dejar comentarios.

“La Niña Futbolera” es un viejo tema de la banda mexicana de rock infantil Patita de Perro. La canción fue presentada por el Gobierno de México para impulsar la participación femenina dentro del deporte.

Tras el lanzamiento de la canción, Julieta Venegas se refirió al mensaje de la canción y cómo pretende inspirar a las niñas.

“Yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría ‘no puede hacer una mujer’. Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino a ir tras lo que desean. La hice con mucho cariño. Espero que les inspire a jugar y divertirse”, dijo Venegas.

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