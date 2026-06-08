Keiko Fujimori pierde la ventaja con el 93.9% de los votos escrutados en Perú

El candidato de izquierda Roberto Sánchez pasó al frente en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial de Perú y superó por un estrecho margen a la candidata derechista Keiko Fujimori, cuando ya se ha procesado el 93.92% de las actas electorales.

Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Sánchez acumula el 50.008% de los votos válidos, equivalentes a 8,790,560 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49.992%, con 8,787,618 votos.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas unos 3,000 votos, lo que mantiene la elección en un escenario de empate técnico.

Tras el cierre de las urnas el domingo, los sondeos a boca de urna daban una ajustada ventaja a Fujimori. Sin embargo, a medida de que avanzó el conteo y comenzaron a incorporarse más votos procedentes de zonas rurales, Sánchez logró recortar una desventaja que llegó a alcanzar los 5.5 puntos porcentuales y finalmente tomó la delantera.

Aún quedan por contabilizar 4,123 actas, equivalentes al 4.4 % del total de 92,766. Además, siguen pendientes los votos emitidos por peruanos en el extranjero, donde se prevé un mayor respaldo a Fujimori, así como sufragios provenientes de áreas rurales que podrían favorecer a Sánchez.

También existen más de 1,500 actas impugnadas que deberán ser revisadas por las autoridades electorales.

Las proyecciones de conteo rápido ya anticipaban un desenlace extremadamente ajustado. Un estudio elaborado por Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error de 1.9%, otorgaba a Sánchez el 50.3% de los votos frente al 49.7% de Fujimori. Por su parte, Datum Internacional estimó una ventaja de 50.14% para Sánchez frente a 49.86% para su rival.

Tras conocerse las proyecciones favorables, Sánchez apareció ante sus simpatizantes desde un balcón en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Allí afirmó que la jornada representa “el día de la recuperación de la democracia” y pidió a sus seguidores mantenerse vigilantes para garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Fujimori, por su parte, evitó declarar una derrota y señaló que todavía no existe un ganador definido debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos. La dirigente conservadora aseguró que serán necesarios varios días para conocer el resultado final.

Este lunes, la candidata reiteró su llamado a la calma y pidió esperar la conclusión del conteo oficial. Asimismo, afirmó que respetará el resultado definitivo, independientemente de quién resulte vencedor.

Sus declaraciones contrastan con su postura tras las elecciones de 2021, cuando denunció sin presentar pruebas un supuesto fraude electoral después de perder frente al entonces candidato Pedro Castillo por cerca de 40,000 votos.

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