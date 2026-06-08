Mourinho confirma su regreso al Real Madrid con un video de felicitación a Florentino Pérez

El regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu parece estar más cantado que nunca. Pocos minutos después de que la Junta Electoral hiciera oficial la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, el director técnico portugués se encargó de disipar cualquier duda sobre su compromiso con el nuevo proyecto mediante un video auténtico que ya circula en los canales oficiales del club.

La cuenta de X (antes Twitter) de la candidatura oficialista, bajo el lema ‘Florentino 2026’, publicó una breve e impactante grabación en cuanto se confirmaron los resultados del escrutinio sobre Enrique Riquelme. En la secuencia, el carismático estratega de 63 años aparece sonriente ante la cámara y pronuncia una frase lapidaria que sella su retorno a la capital española: “Sí, por supuesto”, afirma de manera contundente el entrenador portugués.

A diferencia del polémico material audiovisual difundido el pasado jueves, en el cual aparecía vistiendo la indumentaria madridista, en esta ocasión el técnico viste una camiseta blanca neutra de calle, validando la autenticidad del registro y confirmando su visto bueno al acuerdo.

Este metraje representa el segundo guiño público del timonel luso hacia la entidad merengue en menos de una semana. Con la victoria electoral de Florentino amarrada en las urnas, se activará de inmediato la cláusula de rescisión por 15 millones de euros estipulada por el Benfica, club al que Mourinho dirigió durante la última campaña tras su paso por el Fenerbahçe turco.

De esta manera, trece años después de poner fin a su primera etapa en la Casa Blanca (2010-2013), “The Special One” prepara las maletas para asumir los mandos del vestuario madrileño, donde en el pasado dejó un balance de un título de LaLiga (la histórica de los 100 puntos), una Copa del Rey y una Supercopa de España

Con el respaldo de los socios en las urnas y el aval explícito de su nuevo director técnico, la directiva de Florentino Pérez arranca su nuevo periodo presidencial dando un golpe sobre la mesa del fútbol continental.

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