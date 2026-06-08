NY se prepara para la mayor fiesta del Mundial 2026: 50,000 personas podrán ver la final en Central Park

Mientras la fiebre futbolística comienza a sentirse en las calles de la ciudad, las autoridades estatales y municipales revelaron uno de los planes más ambiciosos para acercar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a los residentes: una masiva fiesta gratuita en el Great Lawn de Central Park que permitirá a más de 50,000 personas seguir en vivo la final del torneo el próximo 19 de julio.

La iniciativa, respaldada con una inversión estatal de 6 millones de dólares, incluirá pantallas gigantes, sonido inmersivo, presentaciones musicales, DJs, vendedores de comida y un espectáculo especial de medio tiempo.

“Esperamos que más de un millón de personas lleguen a nuestra región durante el Mundial y queremos que cada una tenga una experiencia de clase mundial. La mayoría de los neoyorquinos probablemente no podrá conseguir boletos para el estadio, pero queremos que todos formen parte de la magia de la Copa del Mundo”, indicó la gobernadora Kathy Hochul.



Los boletos para la celebración serán gratuitos y se distribuirán mediante un sistema de lotería administrado por Global Citizen.

Además, el 20% de las entradas unas 10,000 estarán reservadas para organizaciones comunitarias, grupos juveniles y entidades sin fines de lucro.

La final del Mundial que se disputará en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey se espera que sea uno de los eventos deportivos más vistos en la historia.



Para el alcalde Zohran Mamdani, el evento representa una oportunidad para democratizar el acceso a uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta

“El partido más icónico del torneo más icónico del mundo merece ser visto en el parque más icónico del mundo”, afirmó el mandatario municipal.

Mamdani destacó que en momentos en que muchos eventos deportivos se han vuelto prohibitivos para las familias trabajadoras, la Ciudad busca garantizar que el Mundial sea una experiencia accesible.

“No será necesario gastar miles de dólares para ver la final junto a otros neoyorquinos. Esto demuestra que el gobierno puede hacer más que prestar servicios; también puede entregar alegría”, señaló.

Cancha miniatura

La celebración forma parte de una estrategia más amplia para que el Mundial tenga presencia en los cinco condados. Entre las iniciativas ya anunciadas figuran festivales gratuitos para aficionados, entradas de bajo costo para algunos partidos y promociones especiales en cientos de pequeños negocios y restaurantes de la ciudad.



Junto al anuncio de la fiesta mundialista, las autoridades inauguraron una nueva cancha miniatura de fútbol en Central Park, denominada FIFA Arena, destinada a que niños y jóvenes puedan practicar el deporte durante los próximos años.

Tanto Hochul como Mamdani insistieron en que el verdadero legado del Mundial no estará únicamente en los partidos, sino en inspirar a una nueva generación de jugadores.

“Quizás para algún niño esta sea la primera vez que patea un balón de fútbol. Y ese momento puede cambiarle la vida”, dijo la mandataria estatal.

¿Cómo obtener boletos?



