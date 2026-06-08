Raúl Jiménez sale del Fulham tras finalización de contrato en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez cerrará su ciclo en el fútbol británico. A través de un comunicado oficial emitido este lunes, el Fulham de la Premier League confirmó que el atacante azteca encabeza la lista de futbolistas que no continuarán en la institución al expirar sus respectivos contratos.

La directiva de los Cottagers aprovechó la notificación de las bajas contractuales para expresar su agradecimiento a los elementos que abandonan la disciplina de Craven Cottage:

“Nos gustaría agradecerles a todos los jugadores por sus servicios y esfuerzos durante su tiempo en el Fulham y les deseamos la mejor de la suerte durante el próximo capítulo de sus carreras”, reza el breve mensaje compartido por el club londinense en sus plataformas oficiales.

Jiménez lidera un listado de catorce bajas que incluye nombres como Steven Benda, Devan Tanton, Bradley de Jesus, Ollie Gofford, Joseph Walters, Tom Wingate, Callum Cliff, Marcell Hall, Ruban Khan, Oliver Mayer, Harley Platel, Quinn Schutter y Charlie Robinson, quien de manera particular anunció su retiro de las canchas para integrarse de inmediato al cuerpo técnico de las categorías inferiores en Motspur Park.

Con este anuncio, el ariete de 35 años concluye una etapa de dos temporadas vistiendo la camiseta del Fulham, club al que se incorporó tras un exitoso y recordado paso por el Wolverhampton Wanderers.

La salida del fútbol inglés marca un punto de inflexión en la dilatada trayectoria internacional de Jiménez, quien cuenta en su hoja de vida con experiencias en clubes de primera línea europea y americana: América (México), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Wolverhampton y Fulham (Inglaterra).

Raúl Jiménez se encuentra plenamente concentrado con la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de 2026 en condición de local, lo que representará de forma histórica la cuarta participación mundialista de su trayectoria profesional.

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