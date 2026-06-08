Scaloni confirmó que Messi volverá a la acción en el amistoso ante Islandia

Lionel Scaloni tomó la palabra un día antes del último partido preparatorio de la Selección Argentina, este martes frente a Islandia en Alabama, y entregó una serie de precisiones de cara a la Copa del Mundo.

El entrenador confirmó que Lionel Messi reaparecerá en el campo de juego tras la lesión sufrida con Inter Miami en la Major League Soccer: “Va a jugar, no sé cuántos minutos”.

"MESSI VA A SUMAR MINUTOS" ?



Lionel Scaloni confirmó que el capitán de la Albiceleste jugará en el amistoso de este martes ante Islandia pensando en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/hc9ROpI7aV — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026

“Lo tengo que hablar con él en el entrenamiento para no correr ningún tipo de riesgo”, precisó sobre cuánto tiempo permanecerá el 10 en cancha.

Messi recuperado de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo

Messi sufría una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo desde el partido entre su Inter Miami y el Philadelphia Union, disputado el pasado 25 de mayo (6-4 para los de Florida).

El ex barcelonista ha tenido que seguir un programa de recuperación y empezó a participar parcialmente en los entrenamientos de grupo la pasada semana. No jugó, lógicamente, en el amistoso del domingo contra Honduras (2-0 para la campeona del mundo).

Integrada en el grupo J de la primera fase, Argentina se estrena en el Mundial contra Argelia el 17 de junio. La defensora del título se enfrenta el día 22 a Austria y el 28, a Jordania.

Los otros lesionados

Con varios jugadores entre algodones, a pesar de la fiesta que vivió Argentina contra Guatemala en su primer amistoso, el técnico de Pujato recupera efectivos como Nico Paz, Montiel o Molina para definir minutos y poder probar así a algunos de los futbolistas que podrían tener importancia en la competición. “Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos”, señaló.

"JULIÁN Y PAREDES ENTRENARÁN CON EL GRUPO AL FINAL DE LA SEMANA" ??



Lionel Scaloni explicó los plazos de recuperación que tienen Álvarez y Paredes con la mira puesta en el #MundialEnDSPORTS. @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite Tarde. pic.twitter.com/9OwGtekRHu — DSPORTS (@DSports) June 8, 2026

Con un Julián Álvarez que está bien pero no al 100%, como informó el entrenador de la Albiceleste, y la espera para que Paredes se reintegre con el grupo, Argentina ya sufrió un contratiempo en esta preparación mundialista. La lesión de Balerdi, que le ha dejado fuera del Mundial, es un aviso en cuanto a minimizar riesgos y evitar más problemas. El reemplazo todavía no se dio a conocer.

El Mundial se está cobrando muchas víctimas, algo que se agrava con la situación que han vivido muchos equipos antes de acabar la temporada. Las lesiones han sido el pan de cada día el final del curso, y la selección sudamericana no ha sido menos. “Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por cien por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar”, expresó.

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