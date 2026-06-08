Teherán pone en jaque la energía regional ante la amenaza de bombardeos de Israel

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos son bombardeados, como sucedió esta mañana en el suroeste del país persa.

“Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar infraestructuras civiles y activos de la industria petrolera”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La Guardia Revolucionaria advirtió que, si este tipo de ataque se repite, su respuesta “se ampliará hasta abarcar todos los objetivos energéticos de la región, y cualquier daño resultante para la economía mundial recaerá sobre Estados Unidos, a quien Irán considera el principal instigador”.

Israel atacó esta mañana un complejo petroquímico en la ciudad suroccidental de Mahshahr, que registró “daños parciales” y fue evacuado.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que ha atacado industrias similares en la ciudad israelí de Haifa.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo a Israel primera hora de esta mañana con —dijo— bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente Donald Trump intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

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