Travis Kelce deja propina de 1,500% a mesero por un pedido de $6

Lo que parecía una visita común a un autoservicio de postres terminó convirtiéndose en una historia viral para un empleado de Kansas City. El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sorprendió a un trabajador de una sucursal de Andy’s Frozen Custard al dejar una propina que superó por mucho el valor de su pedido.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Kelce acudió la noche del jueves a un establecimiento de Andy’s Frozen Custard en Kansas City, Missouri, donde pidió uno de los helados inspirados en él mismo, el ‘Travis Kelce 87 Concrete’.

El precio del postre fue de apenas $6, pero el ala cerrada de los Chiefs decidió dejar una propina de $90 al empleado que lo atendió en la ventanilla del autoservicio.

Una propina que llamó la atención

Según los cálculos de TMZ, la propina representó aproximadamente un 1,500% del valor total de la compra, una cifra poco habitual incluso para celebridades y deportistas profesionales.

El trabajador que habló con el medio describió a Kelce como una persona con los pies en la tierra y humilde.

Además, señaló que el jugador accedió a tomarse fotografías con algunos empleados del lugar durante su visita.

La misma persona aseguró que Kelce también agradeció al gerente de la sucursal y expresó su aprecio por los aficionados que lo apoyan.

El postre llevaba su propio nombre

La elección del producto tampoco fue casualidad.

Kelce pidió el ‘Travis Kelce 87 Concrete’, un postre creado por Andy’s Frozen Custard y vinculado al número 87 que utiliza en su uniforme con los Chiefs.

Una publicación previa de la cadena en Instagram describe este producto como una mezcla de natilla congelada con crema de caramelo, galletas Oreo y masa para galletas.

La visita tuvo así un toque especialmente local, ya que el jugador acudió a una sucursal de Kansas City para ordenar un postre que lleva su nombre y su número de jersey.

Sin Taylor Swift en la visita

Debido al constante interés mediático que rodea la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift, TMZ también aclaró que la cantante no se encontraba con él durante la visita.

El reporte señala que el jugador estaba acompañado por un amigo y que durante su estancia no habló sobre Swift ni sobre los rumores relacionados con una posible boda entre ambos.

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