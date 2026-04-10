Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce han comenzado a enviar las invitaciones para su boda

Parece que los planes han cambiado y algunos medios aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce están enviando las invitaciones para su boda. Contrario a la información que se había compartido antes, estas invitaciones apuntan a que se agenden el día 3 de julio para la celebración de la boda.

La información ha sido compartida por “New York Post”, quienes tuvieron declaraciones de una fuente cercana a la pareja. Además de la fecha, la persona también reveló al medio que la ceremonia se llevará a cabo en Nueva York.

De casarse en Nueva York, la pareja se uniría a una larga lista de famosos que se han casado en la ciudad. Entre ellos se tienen que mencionar a Beyoncé y Jay-Z, Hailey y Justin Bieber, Mariah Carey y Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, y Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.

Hay que recordar que muchas de las apariciones públicas que han hecho Swift y Kelce han sido en Nueva York. En esta misma ciudad, la estrella pop tiene varias propiedades de lujo. Por otro lado, la fecha es un día antes de que se celebre el Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las fechas que más celebra Swift.

Durante años, la cantante ha celebrado el 4 de julio junto con familia y amigos en su finca de Rhode Island, el mismo sitio donde se especuló inicialmente que se celebraría la boda.

Por ahora no se sabe si esta celebración en Nueva York será la única de la pareja. Hace meses fuentes habían dicho que la boda tendría como fecha el 13 de junio en un hotel de lujo en Rhode Island. Esto se debe a que su mansión quedaría pequeña para la cantidad de invitados que quieren tener.

Por ahora, ninguno de los novios ha dado detalles oficiales sobre la celebración y todos son rumores.

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