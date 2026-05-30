La gasolina baja 20 centavos en EE.UU. mientras el petróleo registra su peor mes desde 2020

Los conductores estadounidenses recibieron un respiro este sábado 30 de mayo de 2026. El precio promedio nacional de la gasolina cayó a $4.35 por galón, 20 centavos menos que el máximo de $4.56 registrado apenas diez días atrás, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Mientras el petróleo Brent se encamina a cerrar mayo con una caída cercana al 20%, la peor desde 2020.

Aunque el descenso representa un alivio para millones de familias, los precios siguen casi 50% más altos que los niveles previos a la crisis en Medio Oriente, del inicio del año, cuando el precio rondaba los $3 por galón, por lo que el impacto en el bolsillo aún está lejos de desaparecer, y representa cientos de dólares extra al mes.

¿Por qué cayó el petróleo en mayo?

El detonador es una serie de reportes que indican que los gobiernos de EE.UU. e Irán llegaron a un acuerdo preliminar para extender el cese al fuego 60 días, lo que permitiría la apertura completa del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima bloqueada desde finales de febrero, por donde cruza hasta el 20% del suministro mundial de petróleo.

La expectativa provocó el desplome del precio del Brent crudo desde niveles superiores a los $108 que registró a principios de mayo hasta $92.05 por barril al cierre de este viernes 29 de mayo, último día de negociación del mes. Para el crudo estadounidense (WTI), la caída fue de casi 17% en el mes.

De acuerdo con analistas de Citigroup: los inversionistas empezaron a descontar los escenarios más severos de disrupción del suministro conforme se acercaba un posible acuerdo.

¿Cuánto baja el precio por galón y cuánto falta para volver a la normalidad?

La baja del galón ha sido gradual, pero consistente durante la última semana del mes:

Pico 2026: $4.56 (semana del 21 de mayo, máximo de cuatro años)

$4.56 (semana del 21 de mayo, máximo de cuatro años) Miércoles 28 de mayo: $4.42 (baja de 12 centavos en una semana)

$4.42 (baja de 12 centavos en una semana) Sábado 30 de mayo: $4.356, 20 centavos menos que el precio pico, según AAA

Sin embargo, el precio anterior a la guerra con Irán era de apenas $3.18 por galón. La brecha sigue siendo de más de $1.00 por galón, una diferencia que sigue saliendo del presupuesto de millones de familias y que tienen que redirigir de otros rubros.

La Agencia de Información de Energía de EE.UU. (EIA) proyecta que los precios de la gasolina bajarán un 6% en promedio durante 2026 respecto al año anterior, aunque advierte que la recuperación completa depende de la estabilidad en Oriente Medio.

Lo que esto significa la bajada en el precio de la gasolina para tu bolsillo

Tres acciones concretas que los conductores pueden tomar ahora mismo:

Comparar estaciones con aplicaciones como GasBuddy o la herramienta de AAA, donde la variación entre estaciones puede ser de hasta 40 centavos por galón

con aplicaciones como GasBuddy o la herramienta de AAA, donde la variación entre estaciones puede ser de hasta 40 centavos por galón Cargar gasolina entre lunes y miércoles , cuando la demanda baja y los precios tienden a ser menores

, cuando la demanda baja y los precios tienden a ser menores Vigilar el acuerdo EE.UU.-Irán: si el presidente Donald Trump aprueba el memorando de 60 días, los analistas esperan otra baja de precios en las próximas semanas

Los estados con gasolina más barata siguen siendo los del sur: Georgia, Oklahoma y Mississippi reportan precios por debajo de $3.90 por galón, mientras que en California se mantiene sobre $6.00.

¿Por qué el acuerdo con Irán aún no está cerrado?

El cese al fuego que tanto ha animado al mercado energético enfrenta una complicación central: aún requiere la aprobación del presidente Trump, mientras que Irán no ha confirmado oficialmente los términos.

La agencia iraní Tasnim señaló que “el borrador del posible memorando aún no ha sido finalizado ni confirmado”. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció haber atacado una base militar estadounidense, añadiendo volatilidad al mercado.

Bob Parker, asesor senior de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, afirmó que los precios del petróleo “probablemente permanecerán entre $90 y $100 el barril al menos a corto plazo”, descartando una vuelta rápida a los niveles de inicio del año.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la caída en el precio del petróleo

¿Por qué bajó tanto el petróleo en mayo de 2026?

El principal factor fue la expectativa de un cese al fuego entre EE.UU. e Irán que reabriría el Estrecho de Ormuz. El barril Brent cayó casi 20% en el mes, su mayor caída desde 2020.

¿Cuánto costaba la gasolina antes de la guerra con Irán?

Según la AAA, el galón de gasolina regular costaba menos de $3.00 por galón antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero de 2026. Hoy el galón sigue siendo más del 45% más caro.

¿Cuándo podría volver el galón a menos de $3.50?

La EIA proyecta una baja del 6% en el precio promedio de la gasolina para 2026. JPMorgan advierte que los precios prepandemia “no volverán pronto” salvo un colapso económico o un acuerdo iraní firme y duradero.

¿Cuáles son los estados con la gasolina más barata ahora mismo?

Georgia, Oklahoma, Mississippi y Arkansas se mantienen por debajo de $3.90, por su cercanía a refinerías y menores impuestos estatales.

¿Qué pasa si el acuerdo con Irán fracasa?

Si las negociaciones colapsan y el Estrecho de Ormuz se mantiene cerrado, los precios podrían regresar a los $4.50 o más. JPMorgan no descarta un galón a $5.00 antes de que termine el verano.

Conclusión

La caída del petróleo en mayo es el primer respiro energético real en meses, pero todavía es frágil. El mercado le apostó a un acuerdo que aún no es formal, en una región que ha demostrado su capacidad de convertir la calma en crisis en cuestión de horas.

Si el memorando de 60 días se firma y el Estrecho de Ormuz comienza a operar con normalidad, los economistas esperan que el galón pudiera ceder otros 20 a 30 centavos antes de finales del verano. Pero si las conversaciones se rompen, el rebote podría ser brusco e inmediato.

Para las familias hispanas, que destinan una mayor proporción de su ingreso al transporte, la próxima semana marcará la diferencia entre un tanque lleno y una factura que aplaza otra necesidad.

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