9 monedas de 25 centavos que pueden valer cientos de dólares y que podrías tener en tu bolsillo

Aunque para la mayoría de las personas una moneda de 25 centavos vale exactamente eso, algunos ejemplares emitidos por la Casa de Moneda de Estados Unidos pueden alcanzar precios muy superiores entre los amantes de la numismática debido a errores de fabricación poco comunes.

Algunas de estas monedas fueron acuñadas como parte de la popular serie de cuartos estatales y presentan defectos que hoy son muy buscados por especialistas y aficionados a la numismática.

Dependiendo de su estado de conservación, ciertos ejemplares pueden venderse por más de $100, mientras que otros han alcanzado varios miles de dólares.

1. Wisconsin 2004-D con hoja extra

–Valor estimado: $150 o más

Esta moneda muestra una vaca, queso y una planta de maíz en el reverso. Sin embargo, algunas piezas acuñadas en Denver presentan una hoja adicional en el tallo del maíz debido a un error de fabricación.

Existen dos versiones conocidas, llamadas ‘hoja alta’ y ‘hoja baja’, según la ubicación del defecto.

Según Professional Coin Grading Service (PCGS), un ejemplar llegó a venderse por $2,530.

2. California 2005-D con revestimiento faltante

–Valor estimado: $595

Este error ocurre cuando una de las capas externas de níquel no se adhiere correctamente a la moneda. Como resultado, una cara parece de cobre y la otra conserva su apariencia normal.

Algunos ejemplares de este tipo han sido ofrecidos por cerca de $600 en plataformas de reventa.

3. Nueva York 2001-D sin una punta de la corona

–Valor estimado: $299

Algunas monedas de Nueva York acuñadas en Denver muestran a la Estatua de la Libertad con una de las puntas de su corona aparentemente ausente.

Una moneda certificada por PCGS con este error ha sido listada por casi $300 en el mercado de coleccionistas.

4. Kansas 2005-P con ‘bisonte jorobado’

–Valor estimado: $165

Esta moneda presenta un error en el reverso que hace parecer que el bisonte representado tiene una joroba adicional.

El defecto se produjo por una marca accidental durante el proceso de acuñación y se convirtió en una de las variantes más conocidas de la serie estatal de Kansas.

5. Kansas 2005-P con error ‘In God We Rust’

–Valor estimado: $125

Un exceso de grasa en el troquel provocó que la letra ‘T’ de la palabra ‘Trust’ desapareciera parcialmente.

Como resultado, la inscripción parece decir ‘In God We Rust’ (‘En Dios nos oxidamos’) en lugar de ‘In God We Trust’. Las monedas con este error suelen venderse por más de $100.

6. Minnesota 2005-P con doble troquel

–Valor estimado: $145

Un error de doble acuñación hace que en el paisaje boscoso del reverso parezca existir un árbol adicional.

Cuando estas monedas fueron descubiertas llegaron a venderse por más de $500. Actualmente, PCGS estima que los ejemplares bien conservados rondan los $145, mientras que algunos de calidad superior pueden alcanzar hasta $275.

7. Distrito de Columbia 2009-P con doble troquel

–Valor estimado: $75

Tras concluir la serie de los 50 estados, la Casa de Moneda lanzó monedas para Washington D.C. y los territorios estadounidenses.

Algunas monedas del Distrito de Columbia presentan un pequeño error de doble imagen en el reverso que puede elevar su valor hasta alrededor de $75.

8. Wyoming 2007-P con doble troquel

–Valor estimado: $100

En ciertas monedas de Wyoming acuñadas en Filadelfia puede apreciarse una doble imagen debajo de la crin y la cola del caballo representado en el diseño.

PCGS reporta que un ejemplar en excelente estado llegó a venderse por más de $400.

9. Colorado 2006-P con montaña adicional

–Valor estimado: $195

Algunos cuartos de Colorado muestran un pico extra entre las Montañas Rocosas representadas en el reverso de la moneda.

El valor depende del estado de conservación, pero los ejemplares mejor preservados pueden acercarse a los $200.

Qué revisar antes de vender una moneda

Los expertos recomiendan inspeccionar cuidadosamente las monedas utilizando una lupa y comparar los detalles con imágenes certificadas por organismos especializados.

También es importante verificar el año de acuñación, la letra de la ceca y el estado general de la pieza.

Aunque la mayoría de los cuartos estatales continúan valiendo únicamente 25 centavos, estas nueve variantes demuestran que un simple error de fabricación puede convertir una moneda común en una pieza muy codiciada por los coleccionistas.

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