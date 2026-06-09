Atlético Madrid rechazó oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

El Real Madrid anunció que hizo una oferta por el delantero argentino Julián Álvarez, pero el club colchonero rechazó dicha oferta, según informó el Madrid en un comunicado.

La oferta del Real Madrid era por $150 millones de euros, un anuncio que había hecho Florentino Pérez como parte de su campaña electoral a la presidencia del club merengue.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, explica el comunicado del Real Madrid.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, finaliza el comunicado.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Real Madrid anuncia la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador

El conjunto merengue también informó que Arbeloa no seguirá como entrenador para la próxima temporada.

Tras la victoria de Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, José Mourinho será el nuevo técnico del club madrileño. El entrenador portugués fue parte de la campaña presidencial de Florentino con una aparición en un video promocional.

“El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, informó el Madrid.

El equipo de Florentino Pérez también espera confirmar los fichajes de Konaté y Denzel Dumfries, dos jugadores que ya firmaron sus acuerdos, de acuerdo a reportes de Fabrizio Romano.

Romano informó que los jugadores pasaron los exámenes médicos y tendrán contrato por cuatro años hasta 2030.

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