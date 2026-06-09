Bad Bunny logró conquistar al equipo de Pixar por su pasión por “Toy Story 5”

Antes de convertirse en una de las nuevas voces de “Toy Story 5”, Bad Bunny ya había demostrado públicamente cuánto significaba para él el universo creado por Pixar.

Por eso, cuando Lindsey Collins, productora de la película, y Kenna Harris, codirectora del proyecto, hablaron sobre su experiencia trabajando con el cantante, sus comentarios no se centraron únicamente en su desempeño frente al micrófono, también destacaron el entusiasmo genuino que mostró por una historia que conoce y disfruta como cualquier seguidor de la saga.

Bad Bunny dará voz a “Pizza with Sunglasses” (“Pizza con Gafas de Sol”), uno de los nuevos personajes que aparecerán en la próxima entrega de la franquicia animada. El anuncio fue realizado por Pixar a través de redes sociales con un video en el que presentó oficialmente al personaje.

Un personaje con actitud propia

Según adelantó Disney, “Pizza with Sunglasses” forma parte de un grupo de juguetes olvidados que habitan una pequeña casita abandonada en un jardín.

“Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín”, señaló la compañía en un comunicado.

La nueva película llevará a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los personajes a enfrentarse a una realidad cada vez más familiar para muchos niños: la competencia de la tecnología. La historia presentará a Lilypad, quien estará a cargo de Belinda, una tableta electrónica que pondrá a prueba la manera en que Bonnie se relaciona con sus juguetes.

El fan que no quería adelantos

Para Collins y Harris, una de las partes más entretenidas de la experiencia fue ver cómo Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, reaccionaba al proceso creativo de la película.

“Una vez que Benito entró en el estudio, se divirtió mucho con nosotros. Él estaba improvisando y dijimos ‘tengamos todas las líneas en español por si acaso'”, contó Collins.

La espontaneidad del artista durante las grabaciones terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más recordados por el equipo creativo.

Sin embargo, hubo algo que llamó todavía más la atención de los responsables de la cinta. A diferencia de otros actores que suelen pedir adelantos sobre la historia o detalles de sus escenas, Bad Bunny prefirió mantenerse completamente al margen para sorprenderse cuando vea la película terminada.

“Él sólo quería verla completa, como cualquier espectador, así que no quería saber nada. Entonces nosotros le preguntábamos: ‘¿quieres ver más?’ y él contestaba ‘no, no, no me muestres hasta que todo esté listo'”, recordó Harris.

La respuesta terminó confirmando algo que Collins resumió con una frase sencilla y contundente: “Es el mejor fan que tenemos”.

Pero esta no resulta una afirmación exagerada. En 2020, durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, el artista creó una serie de videos caseros utilizando sus propios juguetes de la franquicia.

Aquellas publicaciones, bautizadas como “Toy Story en los tiempos del coronavirus”, confirmaron que su vínculo con la historia venía de mucho antes de incorporarse oficialmente a ella.

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