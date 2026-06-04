Bad Bunny está en un exclusivo listado recién creado por Forbes

Cuando se habla de influencia global, los escenarios ya no son el único lugar donde se mide el alcance de una figura pública. Allí está Bad Bunny, quien sumó un nuevo logro a su carrera al formar parte de una exclusiva selección creada por Forbes para destacar a personas capaces de generar cambios profundos dentro y fuera de sus sectores.

El artista puertorriqueño fue incluido en la primera edición de la lista “Iconoclast 50”, una clasificación que reúne a líderes, empresarios, deportistas, filántropos y figuras del entretenimiento cuya huella se extiende mucho más allá de sus actividades principales.

Lo que representa la lista “Iconoclast 50”

La revista Forbes presentó este nuevo listado con el objetivo de identificar a personas que desafían las reglas establecidas y que han conseguido modificar dinámicas dentro de industrias como los negocios, la tecnología, las finanzas, los medios de comunicación, el entretenimiento y la filantropía.

Según explicó la publicación, los seleccionados fueron evaluados por el impacto que han generado durante los últimos dos años a través de estrategias innovadoras, decisiones que rompieron esquemas tradicionales o iniciativas con capacidad de transformar el rumbo de sus respectivos campos. Además, todos los integrantes debían haber aparecido previamente en alguno de los rankings elaborados por Forbes.

La presencia de Bad Bunny llamó especialmente la atención porque lo sitúa junto a algunas de las personalidades más influyentes de la actualidad, procedentes de ámbitos muy distintos y con repercusión internacional.

Los logros que llevaron a Bad Bunny al reconocimiento

Para sustentar su inclusión, Forbes destacó varios momentos recientes de la trayectoria del cantante. Entre ellos figura su participación como estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que generó una enorme repercusión en plataformas digitales y redes sociales.

La revista también resaltó el impacto de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, una producción que marcó un precedente al convertirse en el primer álbum completamente en español en recibir el premio al Álbum del Año durante la ceremonia de los Grammy de 2026.

Dentro del apartado dedicado al entretenimiento aparecen igualmente nombres de gran peso internacional como Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd y la escritora J. K. Rowling. La selección también incorpora figuras de otros sectores, entre ellas el beisbolista Shohei Ohtani, además de ejecutivos tecnológicos y líderes corporativos con influencia global.

De acuerdo con Forbes, las 50 personas incluidas en la clasificación tienen la capacidad de impactar mercados, industrias y movimientos culturales alrededor del planeta. En conjunto, los integrantes acumulan más de 2,5 billones de dólares en patrimonio, una cifra que refleja el alcance económico y social de quienes hoy están marcando el rumbo en distintos ámbitos.

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