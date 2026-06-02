Red Bull Racing recuerda su momento favorito con Bad Bunny

Nadie vio venir al Bad Bunny piloto de Fórmula 1 y, aunque no es exactamente eso, el boricua se montó en uno de los famosos monoplazas.

El puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al dejarse ver durante la víspera del Gran Premio de Mónaco de F1, en el año 2023, donde tuvo la oportunidad de conocer desde adentro uno de los vehículos de Red Bull Racing. Fue la propia escudería la que quiso rememorarlo en sus redes sociales.

El intérprete, precisamente de “MONACO”, asistió al evento como invitado en ese entonces de la escudería austriaca y protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. Diversos videos compartidos en redes sociales mostraron al artista explorando la estrecha cabina del vehículo, una experiencia reservada para muy pocas personas fuera del entorno de los pilotos.

Aunque el auto permaneció detenido y nunca salió a la pista, Benito pudo observar de cerca la compleja tecnología que caracteriza a los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre fanáticos de la música y seguidores de las carreras, quienes comentaron la curiosa escena.

Una afición que viene de años atrás

La presencia de Bad Bunny en Mónaco está lejos de ser una coincidencia. Durante los últimos años, el cantante ha demostrado un interés constante por la Fórmula 1 y ha participado en distintos eventos vinculados al campeonato.

Esa cercanía también quedó reflejada en su carrera musical. En 2023 lanzó “MONACO”, una de las canciones más populares del álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”. El videoclip contó con la participación del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien entonces formaba parte de Red Bull Racing.

Su figura sigue dando de qué hablar

En medio de todo esto, Bad Bunny continúa siendo noticia en distintos ámbitos. Hace poco el cantante recibió un homenaje que ya se ha convertido en una de las nuevas atracciones para sus seguidores en Madrid.

El Museo de Cera de la capital española presentó una figura inspirada en la etapa más reciente del artista. La escultura lo muestra con un estilo muy similar al que ha lucido en varias de sus apariciones públicas recientes, acompañado por una ambientación caribeña diseñada para enfatizar en los elementos asociados a su identidad visual.

Desde el museo explicaron que el objetivo fue alcanzar el mayor realismo posible. El equipo artístico trabajó en detalles como la postura corporal, la expresión y uno de sus gestos más reconocibles sobre el escenario: el chasquido de dedos que suele realizar durante algunas presentaciones.

El nivel de precisión también quedó reflejado en el cabello y la barba, colocados pelo por pelo. Además, la reproducción de sus tatuajes contó con la colaboración del tatuador Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez, quien participó en la recreación de cada uno de los diseños que forman parte de la imagen del cantante.

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