Belinda se une a “Toy Story 5” dando voz a Lilypad

La cantante Belinda anunció que prestará su voz para un nuevo personaje en la próxima película de “Toy Story”, la exitosa franquicia animada de Disney.

La actriz y cantante dará voz en español al personaje de Lilypad, la tablet que representa la tecnología en el entretenimiento de las nuevas generaciones.

La noticia se anunció en un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco, en el que la artista aparece junto a figuras de personajes emblemáticos como Jessie la vaquerita, Woody, Tiro al Blanco y Buzz Lightyear.

“Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”, dijo Belinda en el video.

Belinda confesó que después de hacer el casting deseó que la eligieran para quedarse con el papel, el cual ansiaba mucho.

“Mandé mi tape, recé, prendí mis velitas en la noche, le pedí al universo y prácticamente a los dos o tres días me avisaron que iba a ser la voz de Lilypad”, dijo Belinda según reseña ELLE.

La artista aseguró que pasó horas en el estudio de grabación y que disfrutó mucho de trabajar en doblaje.

Lilypad surge como la antagonista de la historia cuando la niña Bonnie centra toda su atención en este aparato tecnológico y deja de lado a sus juguetes Woody, Buzz Lightyear, Jessie y otros.

Aunque parece que Lilypad podría ser la enemiga, este personaje tiene un trasfondo mucho más profundo. “Después te das cuenta de que lo único que quiere es unir a la familia y ser parte de ella”, explicó la actriz.

“Toy Story 5” está reuniendo a varias estrellas para formar parte de esta nueva cinta animada de Pixar. La actriz española Penélope Cruz será la voz en español de un juguete abandonado en un cameo en la película.

El astro puertorriqueño Bad Bunny dará voz a Pizza con Gafas de Sol y el argentino Bizarrap a Gnomo de Jardín. En cuanto a la música, “Toy Story 5” también tiene una convocatoria de alto nivel. La cantante Taylor Swift escribió una canción original para la cinta llamada “I Knew It, I Knew You”, que se estrenó el viernes 5 de junio y que está vinculada al personaje de la vaquera de juguete Jessie.

Sigue leyendo:

·Productoras de “Toy Story 5” dicen que Taylor Swift entregó la canción de la película en un solo día

·“Toy Story 5” sigue sumando estrellas: Penélope Cruz se une al elenco en español

·Bad Bunny se suma al universo de “Toy Story 5” con un nuevo personaje