Bebida energética de Barron Trump amplía su distribución con un precio elevado

La nueva incursión empresarial de Barron Trump ya llegó a las tiendas, pero su precio ha generado reacciones encontradas entre consumidores y usuarios de redes sociales. La bebida energética Sollos, desarrollada por el hijo menor del presidente de Estados Unidos junto con otros cuatro socios, comenzó a venderse oficialmente tanto en internet como en tiendas del sur de Florida.

El producto actualmente se comercializa en paquetes de 12 latas por $39, lo que equivale a aproximadamente $3.25 por unidad, según información publicada en el sitio oficial de la compañía.

La bebida está elaborada a base de yerba mate y cuenta con sabor a piña y coco.

El costo del producto rápidamente llamó la atención en redes sociales. De acuerdo con SheFinds, algunos usuarios calificaron el precio como excesivo.

Uno de ellos escribió: “¿Paquete de 12 por $39? Una locura”.

Otros describieron la propuesta como absurda o incluso como una estrategia para obtener ganancias exageradas.

Documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) identifican a Barron Trump, de 20 años y estudiante de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, como uno de los directores de Sollos.

La empresa tiene registrada una dirección en Palm Beach, Florida, muy cerca de Mar-a-Lago, la conocida propiedad de la familia Trump.

A diferencia de muchas marcas de bebidas energéticas que lanzan varios sabores desde el inicio, Sollos ha optado por una estrategia diferente.

Un portavoz de la compañía explicó previamente a The Independent que la empresa no tiene planes inmediatos de ampliar su catálogo de sabores.

“No nos propusimos crear una línea de sabores, nos propusimos crear la bebida perfecta. La mayoría de las marcas lanzan cinco sabores esperando que te guste uno. Nosotros dedicamos todo nuestro tiempo, energía y recursos a perfeccionar una sola receta hasta que fuera impecable”, declaró el representante de la empresa.

Además de la bebida energética, la marca también comercializa artículos promocionales. Entre ellos se encuentran una sudadera con precio de $95, una bolsa térmica para playa de $80 y una gorra de béisbol que cuesta $30.

Según la información publicada por la compañía, los fundadores de Sollos tienen entre 19 y 23 años y crecieron en Florida.

Esa experiencia fue la inspiración para desarrollar una bebida diseñada específicamente para el estilo de vida del llamado ‘Estado del Sol’.

“Pese al estilo de vida al aire libre y orientado al sol de Florida, no existía una bebida limpia, funcional y con gran sabor que realmente encajara con la forma en que viven las personas en Florida”, señala la descripción de la empresa.

“Las opciones existentes carecían de ingredientes de calidad o no ofrecían un sabor refrescante acorde con el entorno y el estilo de vida”, añade el portal.

El negocio de bebidas no es el único proyecto empresarial en el que participa Barron Trump.

El estudiante también figura como cofundador de World Liberty Financial, una empresa relacionada con criptomonedas creada junto a sus hermanos mayores.

De acuerdo con estimaciones publicadas por Forbes a finales de 2025, su patrimonio rondaba los $150 millones.

Con la expansión de Sollos a nuevos puntos de venta en Florida y la disponibilidad en línea, la compañía apuesta por posicionarse en el competitivo mercado de bebidas energéticas premium, aunque el precio de entrada continúa siendo uno de los aspectos más debatidos entre potenciales compradores.

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