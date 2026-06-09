Trump anuncia represalias contra Irán tras derribo de helicóptero estadounidense

El presidente Donald Trump afirmó este martes que EE.UU. ejecutará represalias contra Irán luego de confirmarse el derribo de una aeronave militar estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, el cual provocó el rescate de dos estadounidenses.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario especificó las circunstancias del hecho y el estado actual del personal militar involucrado en el suceso.

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, explicó el republicano. “No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must,? pic.twitter.com/RnitMvdd32 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 9, 2026

Detalles de las labores de rescate

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) ratificó que el helicóptero modelo AH-64 Apache cayó en puntos próximos a la costa de Omán. Las unidades de rescate localizaron y pusieron a salvo a los dos tripulantes a las 7:33 p.m., hora del este del lunes.

Paralelamente, se constató otra operación militar en el golfo de Omán, donde el Ejército estadounidense abrió fuego contra un buque petrolero por presunta violación al bloqueo marítimo que el gobierno federal aplica desde el pasado 13 de abril sobre los navíos comerciales que entran o salen de las terminales portuarias de Irán.

La reciente amenaza de Trump coincide con un incremento de la hostilidad en Medio Oriente, caracterizado por ofensivas recíprocas entre Irán e Israel. Ante la escalada, Trump exigió el cese inmediato de las operaciones de ataque, extendiendo el requerimiento a su aliado israelí.

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