Congreso de EE.UU. interrogará este miércoles a Bill Gates por su relación con Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante un comité de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la investigación que mantiene abierta el Congreso sobre el caso.

La declaración de Gates se realizará a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión, que busca esclarecer los contactos que mantuvo con Epstein y otros aspectos relacionados con los documentos divulgados por las autoridades estadounidenses.

La comparecencia se produce después de que el nombre del empresario apareciera entre millones de páginas de registros, fotografías y videos difundidos por el Departamento de Justicia en enero como parte de la documentación vinculada al caso Epstein.

Entre esos archivos figuraban referencias a correos electrónicos que, según los documentos, Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013. En ellos insinuaba que Gates mantenía una relación extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual sin que su entonces esposa, Melinda, lo supiera.

Gates rechaza las acusaciones

El magnate tecnológico ha negado públicamente las afirmaciones atribuidas a Epstein y ha cuestionado la veracidad de los mensajes.

“Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, declaró anteriormente.

Gates también ha sostenido que nunca incurrió en conducta indebida y aseguró que lamenta haber tenido contacto con Epstein.

“Fue una insensatez”, afirmó al referirse a las reuniones que mantuvo con el financista, al tiempo que calificó como falsas las acusaciones contenidas en los documentos.

El empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que compartió con él varias cenas, aunque negó haber visitado la isla privada que el agresor sexual poseía en las Islas Vírgenes.

El Congreso amplía la investigación

La nueva comparecencia ocurre en medio de la presión pública sobre las personas que tuvieron vínculos con Epstein antes de su muerte.

Las declaraciones previas de Melinda French Gates también aumentaron el interés sobre el caso. La exesposa del fundador de Microsoft afirmó en el pasado que Gates tenía “cuestiones que explicar” respecto a su relación con Epstein.

Antes de la citación de Gates, el Comité de Supervisión ya había interrogado a otras figuras conocidas, entre ellas el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, dentro de la investigación legislativa sobre el entorno y las conexiones del delincuente sexual.

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