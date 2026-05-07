Un juez estadounidense expone un presunto escrito de Jeffrey Epstein sobre su suicidio

Siete años después de la muerte de Jeffrey Epstein, siguen emergiendo noticias relacionadas con este empresario, que estaba encarcelado por la trata de personas, principalmente menores con fines sexuales, y la más reciente tiene como protagonista a un juez, quien emitió una pequeña carta que presuntamente escribió Epstein antes de suicidarse.

De acuerdo a la información compartida por el medio BBC News Mundo, quien era el compañero de celda de Jeffrey en esa oportunidad, Nicholas Tartaglione, informó acerca de la existencia de esa nota en una entrevista efectuada el año pasado en un podcast, pero esta se mantenía bajo confidencialidad mientras se mantenía el proceso investigativo.

Tartaglione destacó que encontró la nota en un libro de Epstein la primera vez que intentó suicidarse, julio de 2019, y poco después sí fue encontrado sin vida.

¿Qué decía la nota de Jeffrey Epstein?

Lo que dejó escrito Epstein en ese texto fueron solamente siete líneas, con un mensaje muy complicado de descifrar, principalmente por el estilo de la letra y, en segundo lugar, porque no queda claro a quién se dirigía o qué trató de decir exactamente.

“Me investigaron por un mes: ¡no encontraron nada! Entonces, cargos de 15 años (palabra que no está clara). Es un gusto poder elegir el momento para decir adiós. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me rompa a llorar?“, continúa. “No es divertido, no merece la pena”, indicaba el presunto escrito de Epstein, del cual el Departamento de Justicia aún no confirma su veracidad.

¿Cuánto tiempo tenía Jeffrey Epstein privado de libertad?

El exempresario estadounidense duró aproximadamente 35 días privado de libertad antes de ser hallado sin vida en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Varios archivos confirmaron que Jeffrey y su principal aliada, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada a 20 años de prisión en 2022, tenían una red de tráfico sexual con menores de edad. Además, salieron a la luz las actividades que realizaban en su isla privada, el epicentro de todas esas actividades irregulares, con complicidad de algunas figuras públicas que ya fueron confirmadas.

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