Juez desestima demanda de Michael Wolff contra Melania Trump en disputa por declaraciones sobre Epstein

Un juez federal desestimó el viernes una demanda presentada por el escritor Michael Wolff contra la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, al concluir que su estrategia legal no se ajustaba al funcionamiento de los tribunales federales.

La jueza Mary Kay Vyskocil, del tribunal federal de Manhattan, criticó la actuación de Wolff y señaló que no permitiría que el tribunal fuera utilizado para lo que describió como una disputa planteada de manera abusiva.

En su decisión, reprochó al autor lo que calificó como tácticas procesales inadecuadas y sostuvo que, aunque existe un conflicto real entre las partes, este debe resolverse mediante los cauces habituales del sistema judicial, publicó The Associated Press.

El caso se originó después de que Wolff solicitara una declaración judicial que lo protegiera de una posible demanda por difamación por parte de la primera dama, quien lo había amenazado con acciones legales tras declaraciones públicas del escritor relacionadas con ella y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Wolff argumentaba que sus comentarios estaban amparados por la libertad de expresión y que una eventual demanda tendría como objetivo intimidar a críticos.

En su resolución, la magistrada indicó que, aunque el tribunal tenía jurisdicción sobre el asunto, optaba por no ejercerla y desestimó el caso para que pudiera ser litigado como cualquier otra disputa.

El equipo de Melania Trump, citado por AP, celebró la decisión y defendió su derecho a responder legalmente a lo que considera afirmaciones falsas y difamatorias.

La primera dama ha negado reiteradamente cualquier vínculo con las conductas delictivas atribuidas a Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual.

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