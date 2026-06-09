Detenido el cantante francés Patrick Bruel tras las denuncias de 13 mujeres por presunta agresión sexual

El cantante francés Patrick Bruel fue detenido luego de que 13 mujeres presentaran denuncias contra el artista por presunto intento de violación y agresión sexual.

De acuerdo con la Fiscalía de Nanterre, Bruel se mantiene detenido desde el lunes 7 de junio y niega las acusaciones en su contra.

La Fiscalía emitió un comunicado en el que explicó que la investigación comenzó luego de que tres mujeres denunciaron a Bruel por agresión sexual cometida presuntamente en 1997, 2000 y 2001.

Durante la investigación, se tomaron declaraciones de otras mujeres, quienes denunciaron también haber sido víctimas de agresión sexual e intento de violación por parte del famoso cantante francés. De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres lo han acusado de “violación o tentativa de violación, agresión sexual y acoso”.

La Fiscalía de Dinard transfirió a Nanterre la investigación abierta en el oeste de Francia por una presunta violación en 2012. A principios de mes, las autoridades de Bélgica notificaron formalmente a Francia las denuncias de una mujer que acusó al cantante de violación y agresión sexual, presuntamente cometidas en Bruselas en 2010.

En mayo, la periodista y escritora francesa Flavie Flament presentó una denuncia contra Bruel, acusándolo de haberla violado en 1991, cuando ella tenía 16 años y él 32. “El Sr. Bruel me arrebató mi adolescencia. Para que la verdad salga a la luz, para que se haga justicia, para que la gente deje de mirar hacia otro lado, me uno a la voz de otras mujeres que están alzando la voz en Francia, Bélgica y Canadá”, escribió Flament en Instagram en ese momento.

Según Franceinfo, esta acusación no figuraba entre las alegaciones por las que se interrogó a Bruel el lunes.

Los abogados de Breuel aseguran que el músico “estaba a disposición de las autoridades judiciales para poder responder finalmente a través de los procedimientos legales adecuados”.

Bruel es una figura importante de la cultura pop francesa con varios álbumes superventas y más de 40 apariciones en películas.

Bruel es otro artista francés que ha sido señalado de agresión sexual. La leyenda del cine Gérard Depardieu fue condenado el pasado 13 de mayo de 2025 a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París en 2021. En septiembre de 2025 la justicia francesa ordenó juzgar al actor tras las acusaciones de violación que presentó la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que ocurrieron supuestamente en agosto de 2018.

Sigue leyendo:

·Shakira mostró imágenes de los ensayos para la inauguración del Mundial 2026

·Fiscalía francesa desestima una de las denuncias en contra de Gérard Depardieu

·Más de 600 artistas condenan y arremeten contra la carta de apoyo a Gérard Depardieu