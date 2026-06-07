No es genética, son tus hábitos: 11 alimentos que mejoran tu atractivo facial

El médico Sebastián La Rosa destaca que los hábitos de la alimentación ancestral son fundamentales para mejorar la belleza del rostro. Este enfoque se basa en las investigaciones de dietas de tribus no industrializadas.

El experto en longevidad y medicina integrativa explica que hay alimentos que ayudan a alcanzar nuestro potencial genético y a lucir más atractivos. Tal como lo descubrió el doctor. Weston Price, tras investigar las dietas de las tribus y los grupos étnicos que no habían sido modificadas por el mundo industrializado.

El tipo de alimentación, según explica, tiene un impacto directo en la estructura del rostro, la piel, el balance hormonal y la regulación de la composición de grasa en el cuerpo, la estructura ósea en general y la piel, entre otros. Además, la evidencia científica demuestra que las alteraciones de la belleza y de la simetría no son hereditarias, sino que tienen base en los malos hábitos.

Aunque las investigaciones de Price se realizaron en el siglo pasado, muchos de sus descubrimientos han sido confirmados por la ciencia moderna. Entre ellos destaca que los alimentos naturales son más saludables que los alimentos procesados y que las dietas libres de estos productos ultraprocesados previenen enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. Asimismo, se ha validado que el consumo de grasas animales proporciona vitaminas clave (A, D, K, E) que son esenciales para la salud.

11 principios de la dieta ancestral

Una alimentación rica en vitaminas liposolubles y alimentos densos en nutrientes estimula el potencial genético, reflejándose directamente en una salud bucal óptima y rasgos faciales más armónicos. Crédito: Shutterstock

La Rosa explica que las dietas ancestrales tienen en común alimentos ricos en:

Vitaminas hidrosolubles: estas dietas tenían cuatro veces más vitaminas del grupo B y vitamina C que la dieta moderna occidental.

Vitaminas liposolubles: contenían hasta 10 veces más vitamina A, D, E y K, nutrientes absolutamente claves para el desarrollo.

Las coincidencias de las dietas de las etnias y tribus más atractivas, La Rosa las resume en 11 principios dietarios básicos:

1. Cero alimentos refinados

Los expertos y estudios coinciden en la recomendación de evitar el consumo de alimentos refinados o conservados, tales como el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa, los enlatados, los productos pasteurizados, las grasas hidrogenadas, los polvos de proteínas, las vitaminas sintéticas agregadas o los aditivos artificiales. En las dietas de las etnias más atractivas no figura este tipo de alimentos.

2. Consumo de alimentos no pasteurizados

Aunque la pasteurización garantiza la reducción de las bacterias, los procesos utilizados reducen el aporte para la flora bacteriana en el cuerpo. Los pueblos consumían lácteos y conservas crudas, por lo que no necesitaban tomar probióticos.

3. Inclusión obligatoria de productos animales

El consumo de proteína animal es clave en las culturas de las que se tienen registros. Esto incluye carnes de pastura, caza, pescados, mariscos, insectos o derivados como huevos y lácteos.

4. Aprovechamiento del animal completo (nose-to-tail)

A menos que el animal fuera venenoso, se consumía completo: músculos, órganos (el corazón o el hígado eran los preferidos), la grasa para cocinar, los huesos para caldos y la médula ósea.

5. Alta densidad de vitaminas liposolubles

Una de las características comunes de las dietas es que todas eran hasta 10 veces más ricas en vitamina K2 y vitamina D3 que las dietas promedio. Destaca La Rosa que, debido a la hiperexplotación del suelo actual, para cubrir las necesidades de nutrientes como la vitamina D o el magnesio se suele recurrir a los suplementos.

6. Consumo de alimentos crudos y ricos en enzimas

Los pueblos estudiados solían cocinar la proteína animal, pero consumían algunas partes crudas (como los testículos en algunas culturas primitivas) y alimentos fermentados con alta diversidad bacteriana.

7. Uso libre de sales no refinadas

El uso de la sal natural ayudó a una tasa extremadamente baja de hipertensión y problemas cardiovasculares, incluso en los grupos más longevos.

8. Equilibrio perfecto entre omega-3 y omega-6

A diferencia de la dieta moderna occidental, que tiene de 12 a 25 veces más omega-6 (lo que nos hace proclives a la inflamación crónica y al envejecimiento prematuro), las dietas de estos pueblos incluían niveles similares de ambos ácidos grasos.

9. Prioridad nutricional a las futuras generaciones

Un dato curioso es que daban prioridad absoluta con los alimentos más ricos en nutrientes a las mujeres embarazadas, en período de concepción y a los niños en desarrollo para mantener a la tribu sana.

10. Alimentos duros y caldo de huesos

Dentro de los alimentos consumidos destacan los caldos ricos en colágeno y el consumo de alimentos duros. El acto de masticar generaba estímulos mecánicos que mejoraban el desarrollo óseo facial (mandíbula, maxilares y pómulos).

11. Activación de semillas y granos

Una práctica ancestral que incrementa el valor nutricional de los alimentos como los granos y frutos secos es consumirlos hidratados, brotados o fermentados. Esto ayuda a inhibir antinutrientes como el ácido fítico, que impiden la absorción de minerales.

¿Por qué esta alimentación mejora tu atractivo?

Alimentación versus genética: los estudios históricos del Dr. Weston Price demostraron que la simetría facial y la salud bucal dependen directamente de nutrientes densos y no de la herencia biológica. Crédito: Shutterstock

La Rosa explica que esta estructura es similar a la dieta paleo, pero adaptada a la evolución de los últimos 12,000 años. Sus beneficios estéticos se dividen en tres grandes pilares:

I. Ausencia de disruptores hormonales

Una de las ventajas de eliminar los alimentos industrializados es la reducción del consumo de pesticidas (como el glifosato) y químicos presentes en los plásticos que alteran tu microbiota. Esta alteración trae como consecuencia la permeabilidad intestinal y la ruina del balance hormonal.

Además, una dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas empeora la composición corporal, reduciendo el músculo y aumentando la grasa corporal.

II. Maximización del desarrollo óseo (el efecto maxilar)

Las vitaminas liposolubles funcionan como catalizadores para los minerales. Las vitaminas K2, A, D y E son claves para la formación de los huesos, la piel y los tejidos, entre otros.

Vitamina K2 (Factor X): es crucial durante el embarazo; a mayor déficit de vitamina K2, peor desarrollo facial. El déficit de esta vitamina puede ocasionar que se calcifique antes de tiempo el cartílago nasal, generando un subdesarrollo del maxilar superior . El maxilar determina la posición de la mandíbula, la nariz y los pómulos (cigomáticos).

es crucial durante el embarazo; a mayor déficit de vitamina K2, peor desarrollo facial. El déficit de esta vitamina puede ocasionar que se calcifique antes de tiempo el cartílago nasal, generando un subdesarrollo del . El maxilar determina la posición de la mandíbula, la nariz y los pómulos (cigomáticos). Vitamina A: mantiene sana la piel y es necesaria para la expresión correcta de tu fenotipo (las características físicas de tu ADN). “El cuerpo no es eficiente transformando el betacaroteno de los vegetales en vitamina A; es infinitamente más fácil consumirla de fuentes animales ricas en grasas ”, explica.

mantiene sana la piel y es necesaria para la expresión correcta de tu fenotipo (las características físicas de tu ADN). “El cuerpo no es eficiente transformando el de los vegetales en vitamina A; es infinitamente más fácil consumirla de ”, explica. Vitamina D: permite movilizar y depositar el calcio correctamente. Su insuficiencia genera huesos menos densos y rostros menos simétricos.

permite movilizar y depositar el correctamente. Su insuficiencia genera huesos menos densos y rostros menos simétricos. Vitamina E: es un potente antioxidante celular que evita el envejecimiento acelerado de los tejidos.

III. Optimización de las hormonas sexuales y dimorfismo

La dieta promueve un equilibrio de hormonas sexuales que se traduce en un buen nivel de salud biológica para atraer a potenciales parejas.

En los hombres, el balance de testosterona favorece el ratio ancho de hombros/cintura, estimula la masa muscular, define el ángulo y largo de la mandíbula, y promueve el crecimiento de la barba y el cabello. Mientras que en las mujeres ayuda a regular el balance de estrógenos (particularmente el estradiol) y la producción de formas de estrógeno metiladas (positivas), manteniendo la elasticidad de la piel y mejorando la fertilidad.

La acumulación de disruptores hormonales modernos genera un exceso de estrógenos proliferativos no metabolizados, acumulando grasa exagerada en caderas y muslos, indica el experto.

Qué evitar según este protocolo

Aceites vegetales refinados: cocina con grasas saturadas estables (manteca, ghee, aceite de coco) y usa el aceite de oliva únicamente en crudo.

cocina con (manteca, ghee, aceite de coco) y usa el únicamente en crudo. Suplementos de proteína en polvo: muchos contienen aditivos que dañan la mucosa intestinal .

muchos contienen aditivos que dañan la . Metales pesados y tóxicos: evita pescados grandes con alto contenido de mercurio, desodorantes con aluminio, polvo de hornear comercial o agua con exceso de flúor.

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