Francisco Álvarez fue activado por Mets apenas 4 semanas después de cirugía de menisco

Los New York activaron este martes al receptor venezolano Francisco Álvarez para el inicio de la serie frente a los San Luis Cardinals en el Citi Field, marcando un regreso sorprendentemente rápido apenas cuatro semanas después de sufrir un desgarro en el menisco derecho.

Inicialmente, se proyectaba que Álvarez estaría fuera entre seis y ocho semanas tras la lesión sufrida a mediados de mayo, pero el joven receptor logró acelerar su proceso de recuperación y fue incluido de inmediato en la alineación titular como receptor y noveno bate.

Álvarez había señalado recientemente que afrontó el proceso con una “mentalidad diferente”, y su regreso en menos de un mes ha sido considerado poco común para este tipo de cirugía.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/1IKVdFyDcI — New York Mets (@Mets) June 9, 2026

Tórrido bateo en la rehabilitación

Durante su asignación de rehabilitación iniciada el pasado 2 de junio, el venezolano mostró señales positivas tanto ofensiva como defensivamente. En su primer encuentro bateó de 3-2 con dos dobles y posteriormente completó un juego completo detrás del plato con la sucursal Triple-A Syracuse, contribuyendo a una victoria 4-3 sobre Scranton/Wilkes-Barre.

En total, el receptor disputó cuatro encuentros de rehabilitación, acumulando progresivamente seis, siete, siete y nueve entradas defensivas, una evolución que fue clave para determinar que estaba listo para regresar al equipo grande.

“Es una locura que este muchacho ya esté participando en juegos y luciendo de la manera en que luce ahora mismo”, expresó el dirigente venezolano Carlos Mendoza.

Antes de lesionarse, Álvarez se mantenía como el receptor titular indiscutible de los Mets, registrando promedio ofensivo de .241, con cuatro cuadrangulares y 37 partidos disputados en la temporada.

El regreso de Francisco Álvarez representa un importante refuerzo para los Mets, que recuperan a una de sus principales piezas ofensivas y defensivas en plena lucha de la temporada regular.

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