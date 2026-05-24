New York Mets vuelven a perder a Juan Soto por “enfermedad”

Los problemas siguen apareciendo para New York Mets. Este domingo el dominicano Juan Soto fue retirado de última hora de la alineación para el duelo ante Miami Marlins.

Así lo dio a conocer el manager venezolano Carlos Mendoza, quien explicó que el toletero llegó al loanDepot Park con fiebre.

Mendoza señaló que el astro dominicano está lidiando con los mismos síntomas similares a los de una gripe que han estado circulando en el clubhouse de los Mets durante los últimos días.

“Está enfermo, así que quedó fuera de la alineación”, dijo Mendoza, quien originalmente tenía a Soto como bateador designado y tercero en el orden para el último juego de la serie del domingo contra los Marlins.

De modo que, MJ Mélendez reemplazó a Soto en la alineación como bateador desginado, mientras que el jardinero central A.J. Ewing tomó su lugar en el tercer turno del orden.

“Esto es algo con lo que todos hemos estado batallando durante la última semana. Él lo ha estado enfrentando durante los últimos tres días. Llegó hoy con fiebre, dolores corporales y no durmió mucho”, señaló.

Juan Soto has been scratched from the lineup today due to an illness



Carlos Mendoza notes that "a lot of people" with the Mets have been dealing with illnesses in the last week: "Kind of like a flu" pic.twitter.com/1fBUl2nBnP — SNY (@SNYtv) May 24, 2026

Los temas físicos han golpeado a los Mets a lo largo de esta campaña. Juan Soto no ha estado exento, pues en abril pasó a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha.

A mediados de mayo tuvo que salir del juego ante los Detroit Tigers luego de sufrir un pelotazo en el tobillo. El dominicano fue sustituido por un bateador emergente en el séptimo inning cuatro innings después de que se golpeó en el tobillo.

Sin embargo, Soto se salvó de la fractura y dio negativo en las pruebas de rayos X. El dominicano se ha convertido en el bate más encendido de Nueva York en los últimos días.

El pasado viernes volvió a responder, conectando un jonrón descomunal al segundo nivel que representó la única carrera de los Mets en la derrota 2-1 ante los Marlins.

En su tramo más reciente, el dominicano exhibe una línea de .333 con cuatro cuadrangulares y siete impulsadas en sus últimos siete compromisos.

La ofensiva de los Mets, sin embargo, no ha logrado acompañarlo. Frente a Miami apenas consiguieron dos carreras anotadas en las dos derrotas que acumulan este fin de semana en el loanDepot Park.

Para este domingo, la franquicia de Queens llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos, mientras que los Marlins mantienen el dominio con ocho triunfos de los últimos 10 enfrentamientos ante los Mets desde abril de 2025.



Sigue leyendo:

· Juan Soto defendió a su mánager Carlos Mendoza tras malos resultados de Mets

· New York Mets firman hazaña inédita: 10 carreras en una entrada extra, algo no visto en La Liga Nacional de 1919

· Reportera de Apple TV golpeada por un bolazo de ‘foul’ en partido de Baltimore Orioles