Gilberto Mora renovó con Tijuana con una cláusula especial para ir Europa

Gilberto Mora, una de las máximas estrellas jóvenes del fútbol mexicano en el próximo Mundial, renovó su contrato con los Xolos de Tijuana, que incluye una cláusula especial para llegar a Europa.

En un comunicado, los Xolos explicaron que Mora firmó un acuerdo por tres años, que incluye jugar con el dorsal 10 en su camiseta a partir del próximo torneo Apertura 2026.

Mora, de 17 años de edad, es un jugador creativo que genera mucho en la ofensiva, con gran manejo de la pelota, regates y gran capacidad física que buscará destacar en el Mundial 2026.

¡De la frontera pa’l mundo! Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10.



El Canterano Rojinegro está listo para seguir haciendo historia internacional.



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A inicios de años sufrió una lesión de pubis, pero se recuperó y en el Mundial será una de las piezas importantes del seleccionador mexicano Javier Aguirre.

“Estoy agradecido al Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona; esto me motiva más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en la Copa del Mundo”, dijo Mora, que tiene buenas posibilidades de ser titular con México en el Mundial.

Gilberto Mora y la cláusula especial para ir a Europa

Gilberto Mora ha expresado en el pasado que espera ir a Europa y jugar en el fútbol de élite, algo por lo que tiene una cláusula especial en su contrato.

“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del fútbol mundial.

A su corta edad, Mora ya ha implantado algunos récords. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con México en una competición oficial.

También se convirtió en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto, a sus 16 años y 265 días, tras la victoria de México en la Copa Oro de la Concacaf.

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