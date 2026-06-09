Juez aplaza juicio por asesinato de ucraniana tras declarar incompetente al acusado

Decarlos Brown Jr., el hombre acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un tren de Carolina del Norte, fue declarado incompetente para enfrentar un juicio, una decisión que suspende temporalmente el proceso penal mientras recibe tratamiento psiquiátrico bajo custodia federal.

La determinación fue confirmada durante una audiencia celebrada esta semana, en la que un juez ordenó el internamiento de Brown durante cuatro meses para intentar restaurar su capacidad mental. Al término de ese período se realizará una nueva evaluación para determinar si está en condiciones de responder a los cargos en su contra.

Según explicó el tribunal, especialistas que evaluaron al acusado concluyeron el pasado 14 de abril que no posee actualmente la capacidad necesaria para comprender adecuadamente el proceso judicial o colaborar con su defensa.

No obstante, los médicos estimaron que existe una buena posibilidad de recuperación mediante tratamiento y medicación.

El juez advirtió que, si Brown no recupera la capacidad mental necesaria para enfrentar un juicio, tampoco será puesto en libertad, al considerar que representaría un riesgo grave para otras personas.

El caso que conmocionó a Carolina del Norte

Brown enfrenta cargos por el asesinato de Zarutska, ocurrido en agosto pasado a bordo de un tren del sistema de transporte público del área de Charlotte.

Las autoridades sostienen que el acusado atacó a la mujer con un arma blanca mientras ambos viajaban como pasajeros. Imágenes del incidente mostraron que Zarutska fue apuñalada en el cuello sin que mediara confrontación previa.

La víctima se desplomó segundos después dentro del vagón y posteriormente fue declarada muerta.

Fiscalía confía en que pueda ser juzgado

Durante la audiencia, Brown protagonizó varios episodios de interrupciones. En uno de ellos afirmó que quería demandar al FBI, lo que llevó al juez a ordenarle guardar silencio.

Tras la sesión judicial, el fiscal federal Russ Ferguson explicó que el objetivo sigue siendo llevar el caso a juicio y buscar justicia para la víctima y su familia.

Ferguson señaló que el acusado ha mostrado comportamientos erráticos desde el inicio del proceso y que en varias ocasiones ha realizado comentarios relacionados con una supuesta sustancia que lo controla.

“Tiene que ser capaz de comprender el proceso judicial en su contra y de colaborar en su defensa, y creo que, como se pudo ver por sus acciones de hoy, todavía no está preparado”, afirmó el fiscal.

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