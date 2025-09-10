Trump llama “animal” al asesino de la ucraniana en Charlotte y pide pena de muerte

El presidente Donald Trump exigió este miércoles que se aplique la pena de muerte contra Decarlos Brown, acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Irina Zarutska en Charlotte, Carolina del Norte, el pasado 22 de agosto.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó a Brown de “animal” y afirmó que la víctima, quien había llegado a Estados Unidos en busca de paz, fue “violentamente” atacada a bordo de un tren.

“El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio ‘rápido’ (¡no hay duda!) y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE. ¡¡¡No puede haber otra opción!!!”, escribió Trump

Zarutska murió tras recibir una puñalada en el cuello y desangrarse frente a la inacción de algunos pasajeros.

La administración Trump ha buscado activamente en las últimas horas que Brown sea condenado a cadena perpetua. Ayer, el Departamento de Justicia presentó esta semana una denuncia penal contra Brown por asesinato, lo que lo expone a cadena perpetua o a la pena capital en una corte federal.

A ello se suman los cargos estatales de homicidio en primer grado, delito que en Carolina del Norte contempla las mismas penas, aunque en ese estado no se realizan ejecuciones desde 2006 debido a una moratoria de facto.

“Despiadados” con el crimen

Las declaraciones de Trump surgieron un día después de que urgiera a su Gobierno a actuar con “fuerza y determinación” contra la delincuencia.

“Hay que responder con fuerza y determinación. Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden”, dijo el mandatario, y asoció el crimen con lo que llamó el fracaso de las políticas impulsadas por los “jueces, políticos y activistas de la izquierda radical”, a quienes acusó de promover una “captura y liberación para matones y asesinos”.

El caso ha destapado muchas críticas con el sistema de justicia de Carolina del Norte, ya que Brown había sido liberado antes de cometer el crimen a pesar de sus antecedentes por agresiones, posesión ilegal de armas y robos.

Ayer, un grupo de republicanos del Congreso estatal de Carolina del Norte exigieron la destitución de la jueza magistrada Teresa Stokes, quien ordenó la liberación de Brown sin necesidad de pagar fianza a pesar de sus antecedentes.

