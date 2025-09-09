Liberación bajo fianza del asesino de refugiada ucraniana en Charlotte genera indignación

Decarlos Brown Jr., el hombre de 34 años con un largo historial de arrestos y problemas psiquiátricos, quedó en libertad bajo fianza sin efectivo tras firmar una promesa escrita de comparecer ante el tribunal y hoy enfrenta cargos por el asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, de 23 años, en Charlotte, Carolina del Norte.

La decisión ha acentuado las críticas hacia el sistema judicial, que ya había liberado a Brown antes de cometer el crimen.

Este martes, 10 congresistas republicanos de la delegación estatal exigieron la destitución de la jueza magistrada Teresa Stokes, quien meses atrás permitió que Brown quedara libre sin necesidad de pagar fianza, pese a sus antecedentes por agresiones, posesión ilegal de armas y robos.

En una carta conjunta, los legisladores afirmaron que se trató de un “incumplimiento deliberado de sus deberes” que derivó en una tragedia evitable.

“Le instamos a iniciar un proceso formal de destitución contra la magistrada Teresa Stokes. Solicitamos además que el Tribunal realice una revisión exhaustiva de sus anteriores decisiones de fianza para evaluar el alcance total de su mala conducta”, dice el documento firmado por los republicanos.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, también endureció su postura. Inicialmente había pedido comprensión hacia las personas con enfermedades mentales, pero tras la indignación pública reconoció que se trató de un “fracaso de los tribunales y magistrados” que debilita la seguridad ciudadana.

“Nuestros agentes arrestan a personas solo para verlas liberadas rápidamente. Necesitamos soluciones bipartidistas para frenar a los reincidentes y atender a quienes requieren tratamiento”, escribió en redes sociales.

Video de la tragedia

El ataque, ocurrido el 22 de agosto en un tren de Charlotte, fue captado en un video que muestra a Brown sentado frente a Zarutska antes de apuñalarla de manera repentina y sin provocación, según la policía.

Here’s the part of the Iryna Zarutska murder video they didn’t show. She didn’t die quickly. She was fully aware, desperately terrified, and suffering to the end. It is beyond heartbreaking. pic.twitter.com/M8hlqmu8ht — Hans Mahncke (@HansMahncke) September 9, 2025

La joven, que trabajaba en una pizzería local, había llegado a Estados Unidos en 2022 tras huir de la invasión rusa en Ucrania.

La familia del acusado había advertido en el pasado sobre su delicado estado mental. Su madre declaró al canal WSOC que su hijo era esquizofrénico y que “nunca debió estar en las calles”. Brown acumulaba al menos 14 arrestos desde 2007, incluyendo cargos por agresión y amenazas violentas.

La indignación trascendió al plano nacional. El presidente Donald Trump mencionó el caso en un acto en Washington el lunes, calificando el crimen como un ejemplo de la necesidad de enfrentar con firmeza a “gente malvada”.

Sigue leyendo: