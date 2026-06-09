Lindsey Graham, aliado de Trump, gana las primarias republicanas para el Senado en Carolina del Sur

El senador republicano Lindsey Graham aseguró este martes su candidatura para un nuevo mandato en el Senado tras imponerse en las primarias republicanas de Carolina del Sur, una victoria respaldada por el apoyo del presidente Donald Trump y una campaña en la que destinó millones de dólares para frenar a sus rivales internos.

Según las proyecciones de NBC News, Graham superó a varios contendientes dentro de su partido y logró conservar la nominación republicana en un estado considerado clave para los conservadores.

El principal desafío para el senador llegó desde el empresario Mark Lynch, quien financió gran parte de su propia campaña y aportó personalmente cinco millones de dólares a su candidatura. La contienda se convirtió en una de las más costosas del ciclo electoral en el estado.

Datos de AdImpact citados por NBC indican que la campaña de Graham invirtió más de $13 millones de dólares en publicidad durante las primarias, en una estrategia destinada a consolidar su posición frente al desafío de Lynch.

Trump se convirtió en una pieza central de la campaña

A lo largo de la contienda, Graham destacó repetidamente su cercanía con Trump y presentó su trabajo en el Senado como parte de una agenda alineada con el presidente.

El respaldo de Trump llegó desde el año pasado y se mantuvo durante toda la campaña. El mandatario también atacó públicamente a Lynch en las últimas semanas, calificándolo de “lunático” y criticando su apoyo al congresista republicano Thomas Massie.

La campaña de Graham utilizó además anuncios que resaltaban su colaboración con Trump, especialmente en temas migratorios y de seguridad fronteriza.

Lynch, por su parte, centró buena parte de sus ataques en la permanencia de Graham en Washington, argumentando que los votantes estaban cansados de los políticos de carrera. También recordó antiguos enfrentamientos entre el senador y Trump durante las primarias presidenciales de 2016.

Sin embargo, la relación entre ambos evolucionó con el paso de los años y Graham terminó convirtiéndose en uno de los aliados más cercanos del presidente.

Demócratas ya tienen candidata

En el Partido Demócrata, las proyecciones de NBC News dieron la victoria a Annie Andrews, pediatra de profesión y una de las críticas más frecuentes de Graham durante los últimos años.

Andrews avanzó a las elecciones generales tras encabezar la recaudación de fondos entre los aspirantes demócratas.

Los demócratas afrontan un escenario complejo en Carolina del Sur, un estado donde Trump obtuvo una amplia ventaja electoral en los últimos comicios presidenciales.

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