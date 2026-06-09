Llegan a Washington D.C. millones de documentos a sala de lectura de los archivos de Epstein

Una exposición que reúne a más de 3.5 millones de páginas de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein fue enviada a Washington D.C. para su apertura este martes con el fin de facilitar el acceso del público a los archivos desclasificados de la investigación.

El recinto documental denominado “The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room” cuenta con una superficie de más de 1,100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Los organizadores estructuraron el lugar como una biblioteca que alberga cerca de 3,500 volúmenes impresos, acompañados por miles de fotografías y videos relacionados con las indagaciones judiciales.

La exhibición, que tuvo una estancia previa en Nueva York, incluye también un área de homenaje a las víctimas iluminada con unas 1,200 velas, informó EFE.

Objetivos de la instalación de la sala de lecturas

La iniciativa es impulsada por la organización Institute for Primary Facts, que indicó que la exposición busca que los asistentes dimensionen el volumen de la información acumulada, aunque aclaró que la consulta de ciertos documentos específicos mantiene restricciones debido a la protección de datos sensibles.

El diseño de la sala interactiva incorpora una cronología detallada que repasa la relación entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein a lo largo de los años. La planta baja dispone de un área con teléfonos para que los usuarios se comuniquen con el Departamento de Justicia y soliciten la apertura total de los expedientes.

La apertura de la muestra se produce en medio de solicitudes de familiares de las víctimas y congresistas demócratas para la liberación total de los archivos del caso. En tal sentido, la exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, admitió el pasado 29 de mayo ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió “errores de edición” en la publicación de documentos en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Sigue leyendo:

– Un juez estadounidense expone un presunto escrito de Jeffrey Epstein sobre su suicidio

– Nueva controversia en el caso Epstein por una presunta nota de suicidio nunca divulgada

– Pam Bondi defiende transparencia en caso Epstein, pero admite errores en divulgación de archivos