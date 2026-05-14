5 bebidas que protegen los riñones, además del agua

Ciertamente, el agua continúa siendo la bebida más importante para el funcionamiento óptimo de los riñones, que trabajan las 24 horas del día. Sin embargo, expertos en salud quieren que conozcas otras opciones naturales que protegen este par de órganos vitales: favoreciendo la hidratación, el efecto diurético y evitando problemas renales.

La recomendación básica de consumo de agua es de 1.5 y 2 litros diarios, pero esto no impide que complementes el hábito con bebidas antioxidantes y que contienen minerales que reducen la inflamación, la acidez de la orina y la formación de cálculos.

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5 bebidas que protegen tus riñones

1. Agua con limón o naranja

Cuando el agua se vuelve “aburrida”, un truco que siempre funciona es añadirle sabor, por ejemplo con limón o naranja. Y precisamente las bebidas cítricas ocupan uno de los primeros lugares entre las más beneficiosas para los riñones.

Ambas frutas contienen citrato, una sustancia que ayuda a disminuir la acidez de la orina y reduce el riesgo de desarrollar cálculos renales de oxalato de calcio, destaca GoodRx.

Además, el agua con limón favorece la hidratación durante el día y puede estimular ligeramente el efecto diurético del organismo.

Los especialistas recomiendan tomar uno o dos vasos diarios, preferiblemente en la mañana o después de las comidas, siempre evitando añadir demasiada azúcar.

2. Agua de Jamaica

La infusión de Jamaica, preparada con flor de hibisco, ganó popularidad por sus propiedades diuréticas y antioxidantes. Estudios modernos también relacionan esta bebida con la reducción de la presión arterial, un factor fundamental para proteger la salud renal.

La hipertensión es una de las principales causas de daño en los riñones, por lo que mantenerla controlada ayuda a disminuir riesgos a largo plazo.

Puede consumirse fría o caliente durante el día, especialmente en horas de la tarde, aunque los expertos sugieren moderar el azúcar para evitar efectos negativos.

3. Jugo de arándano

El jugo de arándano es conocido por sus beneficios para las vías urinarias. Contiene proantocianidina tipo A, un antioxidante que dificulta que las bacterias se adhieran a la vejiga y los riñones.

Esta bebida puede ayudar a disminuir el riesgo de infecciones urinarias recurrentes, especialmente en personas propensas a padecerlas.

La recomendación es optar por versiones naturales o bajas en azúcar y consumir pequeñas cantidades durante el día como complemento de una buena hidratación.

4. Agua de coco

El agua de coco se convirtió en una de las bebidas naturales favoritas para recuperar minerales y líquidos. Su contenido de potasio y electrolitos ayuda a mantener el equilibrio del organismo y favorece el funcionamiento renal.

También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias que podrían contribuir al bienestar de los riñones.

Especialistas aconsejan beberla con moderación, especialmente después de realizar actividad física o en días de altas temperaturas.

5. Té, café moderado y perejil

Aunque muchas personas creen que el café perjudica los riñones, los expertos explican que el consumo moderado puede tener un ligero efecto diurético que favorece la eliminación de residuos a través de la orina.

Lo mismo ocurre con algunos tés naturales, siempre que no se consuman en exceso. Por otro lado, el té de perejil es reconocido como un diurético natural que estimula la producción de orina y ayuda a expulsar sales y toxinas acumuladas en el cuerpo.

Especialistas de la National Kidney Foundation recuerdan que ninguna bebida sustituye al agua ni funciona como remedio milagroso. La clave para proteger los riñones sigue siendo mantener una buena hidratación, controlar la presión arterial y llevar una alimentación equilibrada.

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