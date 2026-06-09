Trabajadores del SoFi Stadium logran acuerdo tentativo para evitar huelga antes del Mundial

Empleados del SoFi Stadium de Los Ángeles anunciaron este martes un acuerdo tentativo para poner fin al conflicto laboral que amenazaba con provocar una huelga durante los partidos del Mundial 2026.

El pacto conllevaría un aumento salarial para estos trabajadores, dedicados principalmente a las concesiones de comidas y bebidas, y les otorgaría la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en caso de verse amenazados por la presencia de agentes del servicio migratorio ICE.

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a casi 2,000 trabajadores del recinto, llevaba semanas negociando las demandas con la empresa Legends Global, operadora de los servicios de alimentos del recinto.

La semana pasada, el estancamiento de las negociaciones llevó a que una abrumadora mayoría de trabajadores representados por el sindicato autorizara una huelga durante los ocho partidos que el SoFi Stadium albergará de la Copa del Mundo.

NOW: SOFI STADIUM WORKERS TO PROVIDE MAJOR ANNOUNCEMENT ON CONTRACT NEGOTIATIONS AHEAD OF FIFA WORLD CUP pic.twitter.com/RZo8H2H4WR — UNITE HERE Local 11 (@unitehere11) June 9, 2026

Reportaron un “acuerdo provisorio”

Este martes, sin embargo, el sindicato reportó haber llegado a un “acuerdo provisorio” con Legends Global, a sólo tres días de que el SoFi hospede el primer juego mundialista en territorio estadounidense, entre la selección local y Paraguay.

“Nos enorgullece poder decir que hemos conseguido todas las reivindicaciones importantes que planteamos. Y lo que es más, hemos conservado el derecho a la huelga por motivos de seguridad”, dijo Unite Here Local 11.

“Los trabajadores tienen el derecho contractual de abandonar el puesto de trabajo si el sindicato determina de buena fe que las medidas federales de control de la inmigración ponen en peligro la seguridad de los trabajadores durante un partido del Mundial”, afirmó la organización.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), punta de lanza de la ofensiva antinmigración del presidente Donald Trump, ha sido blanco de críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos por sus brutales redadas en distintas ciudades, incluida Los Ángeles.

“Los trabajadores lo ratificarán esta semana, tras lo cual daremos a conocer más detalles”, dijo el sindicato sobre un acuerdo que, de acuerdo con The Athletic, supondrá también incrementos salariales de hasta el 40% para sus empleados.

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