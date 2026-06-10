Aumentan los límites de ingresos para compra y financiamiento de vivienda en Puerto Rico con fondos federales

NUEVA YORK – Con la implementación de nuevos límites de ingresos para la adquisición de vivienda, el gobierno de Puerto Rico busca que un mayor número de familias pueda acceder a las ayudas disponibles por medio de programas como “Pronto Pa’ Tu Casa”.

La Administración de la gobernadora Jenniffer González anunció este martes que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) aprobó una actualización de los límites de ingresos para Puerto Rico correspondientes al año 2026, lo que permitirá que más familias cualifiquen para programas federales de compra y financiamiento.

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Alvarez Barreto, dijo los cambios ayudarán a que más personas puedan tener un hogar seguro y digno.

“La entrada en vigor de estos nuevos límites de ingresos representa una excelente noticia para miles de familias puertorriqueñas. Esta actualización amplía el acceso a programas de asistencia para vivienda y nos permite continuar facilitando oportunidades para que más ciudadanos alcancen la meta de tener un hogar seguro y digno”, declaró el funcionario a través de un comunicado enviado por La Fortaleza.

Uno de los cambios más importantes es el aumento en el límite de ingresos para una persona al 120% del ingreso medio o de $54,050 a $55,450 anuales. De acuerdo con la nueva Tabla de Límites de Ingresos, los mismos se continuarán ajustando según el tamaño del hogar hasta alcanzar un máximo de $104,550 en el caso de familias de ocho personas.

Este ajuste impactaría a puertorriqueños que busquen beneficiarse de programas como “Pronto Pa’ Tu Casa” (CDBG-MIT).

AFV es el subrecipiente que administra ese dinero.

La iniciativa aplica a solicitantes que interesen comprar una propiedad.

El dinero ayuda a cubrir la diferencia entre el monto de la primera hipoteca que un solicitante puede obtener de una entidad crediticia y el precio de compra de una vivienda.

Hasta el 8 de junio, el programa había impactado a 297 familias con desembolsos que ascienden a $13.8 millones de dólares. Para ese programa, HUD asignó en enero, $100 millones. De esos, quedan disponibles unos $88 millones.

Con la implementación de los nuevos límites de ingresos, la expectativa es que un mayor número de familias pueda acceder a esa y otras ayudas disponibles para la adquisición de vivienda, anticipó la Administración González.

La gobernadora atribuyó los cambios a sus gestiones en Washington D.C.

La nueva Tabla de Límites de Ingresos entró en vigor el 1 de junio.

En la conferencia de prensa para notificar sobre los cambios, Álvarez Barreto señaló que personas que no hayan calificado bajo los parámetros anteriores pueden someter su caso nuevamente.

“Los bancos están bien atentos y saben cómo trabajar con el programa. Se han estado cerrando casos en 25 a 27 días. Es un asunto de capacitación, y ya el banco sabe cómo trabajar con estos casos y, de seguro, no van a dejar que estos clientes se vayan”, argumentó el secretario de AFV.

El gobierno de Puerto Rico también mencionó otros programas importantes como Homebuyer Assistance (HBA) para la compra de vivienda nueva o existente.

Los fondos para el programa provienen de CDBG-DR y ayudan en la subvención de las tasas de interés y los montos del principal de la hipoteca; cubren hasta el 100 % del pago inicial requerido para la compra en nombre del comprador y los gastos de cierre asociados a la compra de la vivienda en nombre del comprador, exclusivamente para aquellos con ingresos bajos o moderados (LMI).

Bajo ese programa, se han atendido 4,072 casos con desembolsos que superan los $184.2 millones.

Otra iniciativa que impulsa la Administración es el de Financiamiento Hipotecario Vivienda Joven enfocado en jóvenes que desean adquirir su primera propiedad.

Mediante el programa, personas entre 21 y 35 años que se hayan graduado de una institución acreditada (universitaria, técnica o vocacional) dentro de los últimos cinco años, pueden acceder a financiamiento para la compra de su residencia principal en la isla. En específico, ofrece un préstamo hipotecario garantizado.

El monto de financiamiento es de hasta el 98% del menor entre precio de venta y valor tasado y podrá financiarse hasta un 7% adicional para cubrir gastos de cierre si se incluye el seguro hipotecario (LTV máximo: 105%).

Hasta el momento, el programa ha recibido 310 solicitudes. De esa cantidad, 213 han culminado en cierres o financiamientos asegurados.

En el encuentro con la prensa, también estuvieron presentes otros funcionarios como el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, y el del Departamento de Salud, Víctor Ramos.

Los interesados en obtener información sobre Pronto Pa’ Tu Casa y otros programas para financiamiento de vivienda pueden visitar recuperacion.pr.gov o acceder a las redes sociales de ese Departamento y de la AFV.

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