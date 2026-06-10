¿Cuánto dinero debes ganar para ser considerado de clase media en Nueva Jersey?

Nueva Jersey continúa figurando entre los estados con los ingresos más altos de Estados Unidos, y eso también eleva el nivel económico necesario para ser considerado parte de la clase media. Un estudio reciente reveló que los residentes del estado enfrentan uno de los umbrales más exigentes del país para entrar en esa categoría.

La investigación fue elaborada por SmartAsset utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El análisis comparó los ingresos requeridos para pertenecer a la clase media en los 50 estados y en las 100 ciudades más grandes del país.

El segundo umbral más alto de Estados Unidos

Para determinar quién pertenece a la clase media, SmartAsset utilizó la metodología del Pew Research Center.

Según ese criterio, una persona se considera de clase media cuando sus ingresos se ubican entre dos tercios y el doble del ingreso medio del lugar donde vive.

En el caso de Nueva Jersey, el ingreso medio anual por hogar alcanza los $104,294, el segundo más alto de todo el país.

Como resultado, los residentes deben ganar entre $69,529 y $208,588 al año para ser considerados de clase media.

Esto convierte a Nueva Jersey en el segundo estado con el rango de ingresos de clase media más elevado de Estados Unidos.

Solo Massachusetts supera a Nueva Jersey

El estudio encontró que Massachusetts ocupa el primer lugar nacional.

En ese estado, el ingreso medio anual supera al de Nueva Jersey por poco más de $500, lo que permite que una persona siga siendo considerada de clase media incluso con ingresos de hasta $209,656 al año.

SmartAsset recordó que Nueva Jersey encabezó su estudio de 2024 como el estado con el ingreso medio más alto del país, pero perdió esa posición cuando Massachusetts tomó la delantera a partir de 2025.

Jersey City y Newark muestran realidades distintas

El informe también analizó las principales ciudades del país y encontró diferencias importantes dentro del propio estado.

Jersey City apareció en el puesto 18 entre las ciudades con los límites de ingresos de clase media más altos de Estados Unidos.

Según el estudio, los residentes de Jersey City necesitan ganar al menos $67,167 al año para entrar en la categoría de clase media, mientras que el límite superior alcanza los $201,502.

La ciudad es además una de las únicas cuatro localidades de la Costa Este que aparecen entre las 20 primeras posiciones, junto con Boston, Arlington y Washington D.C.

La situación es muy diferente en Newark.

La ciudad registró uno de los niveles más bajos del país para pertenecer a la clase media y se ubicó entre las diez ciudades con los umbrales más reducidos de las 100 analizadas.

En Newark, una persona necesita ingresos mínimos de $38,993 para ser considerada de clase media. El ingreso medio por hogar en esa ciudad es de $58,490.

El costo de vida influye en los ingresos

Los elevados niveles salariales de Nueva Jersey suelen estar relacionados con el alto costo de vida en muchas de sus comunidades, especialmente aquellas ubicadas cerca de Nueva York.

Por ello, aunque un ingreso superior a $200,000 anuales puede parecer elevado en comparación con otras partes del país, el estudio concluye que todavía puede ubicarse dentro del rango de clase media en el estado.

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