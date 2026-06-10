Fan de Bad Bunny se gana un abrazo tras regalarle un ramo de flores en su show

Una de las novedades del espectáculo de Bad Bunny en lo que está siendo su gira por Europa es que se le ha visto siendo más cercano al público y en su reciente presentación protagonizó un momento que será inolvidable para un fanático tras regalarle un fraternal abrazo en medio del show.

El “conejo malo” optó desde hace varias presentaciones por ser personalmente quien se encargue de correr hasta la parte de la tribuna y seleccionar a un espectador para que grite la famosa frase: “¡Acho, PR es otra cosa!“.

Bad Bunny le regala un momento inolvidable a un fan

En medio de su presentación en Madrid, el cantante boricua se acercó a una parte del público y fue directamente hacia donde un chico, el cual observó que tenía un ramo de flores.

Bad Bunny no fue solamente a recibir el ramo y hacerse a un costado; él (Bad Bunny) fue, conversó con el chico, quien le confesó que era seguidor de sus canciones exactamente desde el 26 de agosto de 2016, y le regaló un fuerte abrazo para luego quedarse con las flores que le obsequiaron, según las imágenes compartidas por el portal Marko en Todo. Otro gran gesto de humildad por parte del artista urbano más pegado a nivel global.

Este se convirtió en un sueño cumplido para el chico que quería ver a su ídolo desde 2018 y también en uno de los momentos más emotivos en lo que va de conciertos en el viejo continente por la incontenible emoción del fan y el gesto del “conejo malo”.

Dentro de pocos minutos, Bad Bunny tendrá su séptima presentación en Madrid y le restarán tres más, para luego continuar su espectáculo en Alemania el próximo 20 de junio.

Durante su estadía en la capital de España, el reguetonero estuvo en algunas críticas que principalmente involucraron a su famosa “casita”. Sin embargo, aparentemente aprendió de ello y está involucrando un poco más a sus seguidores.

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