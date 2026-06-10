Demócrata que buscaba ser la primera congresista boricua por South Carolina no prevaleció en primarias

NUEVA YORK – Mayra Rivera-Vázquez, la boricua que buscaba llegar al Congreso por el distrito 1 de South Carolina, no prevaleció en la primaria demócrata de anoche, pero aseguró que su lucha continúa y que este evento es solo el inicio del próximo capítulo.

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En una entrada en la red social Facebook, la puertorriqueña que migró hace 14 años al estado, afirmó que, aunque los resultados no eran los que esperaba, “luchamos hasta el final con valentía, determinación y la profunda convicción de que nuestra comunidad merece algo mejor”.

Rivera-Vázquez, quien fue segunda vicepresidenta del Partido Demócrata en el estado, felicitó a Nancy Lacore y a Mac Deford quienes pasaron a una segunda vuelta, con aproximadamente un 99 % de los votos escrutados.

“Quiero felicitar a Mac y a Nancy por sus campañas, llevadas a cabo con gran esfuerzo, de cara a la segunda vuelta. Felicito también a los demás candidatos que participaron en la contienda y ofrecieron a los votantes demócratas una amplia variedad de opciones. Postularse a un cargo público no es tarea fácil, y ellos sin duda trabajaron arduamente”, agregó la política.

Rivera-Vázquez también reconoció la labor de simpatizantes para promover su campaña como una bilingüe e inclusiva.

“Quiero agradecer a todos los que asistieron a mis eventos, tocaron puertas, hicieron llamadas, difundieron publicaciones en redes sociales y hablaron a sus amigos sobre el nuevo sueño americano. No habríamos llegado tan lejos sin ustedes y su arduo trabajo. Se los agradezco sinceramente”, enumeró la demócrata.

“Y gracias a quienes votaron por mí. Esta vez no ganamos, pero la lucha continúa. Me postulé porque creo que necesitamos una representación auténtica en Washington, alguien que realmente luche por nosotros”.

“Necesitamos un representante que se comprometa plena e incondicionalmente a garantizar servicios universales de guardería y educación preescolar, aumentar el salario mínimo, recortar el excesivo presupuesto del ICE y exigirle rendición de cuentas, luchar por una reforma migratoria justa y humana, proteger los derechos reproductivos y apoyar Medicare para Todos”, mencionó en referencia a los puntos clave de su propuesta.

La boricua anticipó que la “capacidad organizativa” que caracterizó su campaña la pondrá al servicio del candidato que resulte finalmente electo. “Sigo creyendo que, juntos, podemos construir un nuevo sueño americano”, insistió.

Según los resultados de Associated Press hasta entrada la noche de ayer, Lacore sumaba 20,620 votos para un 36.5% versus los 16,329 para Deford equivalentes a un 28.9%.

Rivera Vázquez se ubicaba en la cuarta posición con 5,406 votos (9.6%). En la tercera posición se encontraba Francina Dantzler con 5,416 votos (9.6%).

En una entrevista exclusiva con El Diario de NY en mayo pasado, la entonces precandidata del distrito 1, que incluye condados como Beaufort, Berkeley, Charleston, Colleton y Dorchester, afirmó que el votante actual está buscando algo diferente y que por eso decidió lanzarse al ruedo.

“Está buscando a una persona real con la que ellos se sientan identificados y que haya vivido las experiencias y los desafíos que diariamente la gente trabajadora vive. Buscan gente más auténtica, más honesta. El aspecto de haber tenido experiencia política previa es un factor importante, pero no es el determinante para el votante en esta ocasión. Ellos están buscando gente que hayan vivido el día a día y que provean soluciones. Sí, buscan gente con experiencia en haber trabajado en el Gobierno o en asuntos relacionados con los desafíos que ellos tienen”, reflexionó sobre el hecho de que la mayoría de los aspirantes, incluyendo los del ala republicana, no cuentan con experiencia electiva previa.

La activista insistió en la importancia de que más líderes de origen boricua ocupen puestos a nivel estatal y federal para garantizar mayor representación de la comunidad.

“En cada estado de EE.UU. vas a encontrar un puertorriqueño y, si sumamos los que están en la isla…, somos una gran fuerza. Yo creo que uno de los motivos por el que decidí correr es, más allá de representar a los votantes de mi distrito…en Carolina del Sur hay, aproximadamente, 50,000 puertorriqueños y en el área que yo represento hay alrededor de 9,000. No somos una gran mayoría, pero nos hacemos sentir. Yo creo que no solamente es importante representar a la comunidad boricua…sino de una forma u otra poder ayudar a la isla desde estos espacios políticos y a los que están aquí (diáspora) es importante”, destacó.

Rivera-Vázquez se enfrentó a otros seis contendientes.

En el caso de las primarias republicanas por el mismo distrito, Jenny Costa Honeycutt (22.1% de los votos) y Mark Smith (18% de los votos) pasarán a una segunda vuelta.

En la carrera por la gobernación, la representante federal Nancy Mace no logró la nominación republicana.

La vicegobernadora Pamela Evette, que recibió el respaldo de presidente Donald Trump, pasará a una segunda vuelta ante el fiscal general del estado, Alan Wilson.

Evette obtuvo el 28.9% de los votos frente al 26.1% de Wilson.

En el ala demócrata, prevaleció el representante estatal Jermaine Johnson sin necesidad de tener que enfrentar una segunda vuelta.

Johnson superó al empresario Billy Webster con casi el 60% de los votos.

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