El Real Madrid y Adidas renuevan su histórico contrato por 8 años más

El Real Madrid hizo oficial este miércoles la extensión por ocho años más de su alianza estratégica con la firma deportiva alemana Adidas.

Con esta prórroga, el vínculo que une al club merengue con la marca de las tres bandas se mantendrá vigente a largo plazo, consolidando una relación que formalizó sus primeros pasos en 1980 y que se ha convertido en el pilar financiero y de mercadotecnia más sólido del deporte rey.

A través de un comunicado emitido por la entidad madrileña, el presidente Florentino Pérez no escatimó en elogios para dimensionar la magnitud del acuerdo alcanzado con la multinacional germana, destacando el impacto que ha tenido en las vitrinas del Santiago Bernabéu.

“Este acuerdo que hoy sellamos es el más importante de la historia del fútbol. La alianza estratégica entre el Real Madrid y Adidas nos ha ayudado durante estas tres décadas a vivir una de las etapas más maravillosas de nuestra historia. Y también nos ha servido para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo”, afirmó el mandatario blanco.

Por su parte, la institución recordó que, bajo el amparo de este patrocinio, el Real Madrid se ha posicionado como el líder absoluto del continente al haber conquistado 8 títulos de la UEFA Champions League vistiendo los icónicos diseños de las tres franjas.

La colaboración entre ambas organizaciones supera ya los 35 años de historia conjunta, un periodo en el que Adidas ha desarrollado prendas técnicas de alto rendimiento para mitos de la cancha como Zinedine Zidane, David Beckham, Toni Kroos o la actual figura británica Jude Bellingham.

Con este monumental blindaje económico, el Real Madrid arranca el nuevo periodo presidencial de Florentino Pérez con las arcas llenas para afrontar las costosas remodelaciones de la plantilla de cara a las próximas temporadas.

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