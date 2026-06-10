Farruko emprende un viaje a las raíces del reguetón 

ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, anuncia que ya está disponible “Manda La Plena Moh, El Documental”, una producción original de ViX Música, la franquicia de ViX dedicada a acercar a las audiencias a las historias, procesos creativos y momentos más relevantes de la música latina.

El documental sigue al artista y a su equipo de productores a través de distintos destinos, experiencias y encuentros que dieron vida al álbum “Manda La Plena Moh”. Acompañado por artistas panameños, el proyecto explora las raíces del reggaetón y la conexión cultural que inspiró cada canción, reflejando un regreso auténtico a los sonidos y la esencia que marcaron al género.

“Me fui de mochilero en una expedición por Panamá a visitar y a conectar con las raíces de lo que llamamos reguetón”, dijo el artista durante la presentación del proyecto en un evento en Nueva York. “Estuvimos dos semanas allá y visitamos la selva, la ciudad, compartimos con mucha gente, incluyendo a la población indígena”.

“Estuvimos dos semanas allá y visitamos la selva, la ciudad, compartimos con mucha gente, incluyendo a la población indígena”, aseguró./ViX

Con imágenes inéditas, sesiones creativas y momentos detrás de cámaras, “Manda La Plena Moh El Documental” muestra la evolución artística de Farruko y su búsqueda por reconectar con la identidad musical latina a través de colaboraciones y ritmos que rinden homenaje a los orígenes del movimiento urbano.

“Como extranjero haber ido a visitar Panamá fue todo un reto, y lo hice con mucho respeto y con mucho tacto, para que no se mal interpretara. El recibimiento del público panameño fue algo increíble”, aseguró. “Quise dar a conocer a los seguidores de la música urbana cómo nace el reguetón”.

Este documental brinda acceso exclusivo a una de las etapas creativas más significativas en la carrera de Farruko, destacando el impacto cultural y la evolución de los sonidos urbanos que continúan definiendo a la música latina contemporánea.

Farruko visitó un centro penitenciario como parte del proyecto./ViX

Farruko informó que el proyecto continuará ya que visitó además Jamaica y luego terminará en Puerto Rico.