“Formal”, el tema más escuchado del nuevo álbum de Farruko

Farruko no ha parado de producir musicalmente en ninguna de las etapas de su vida y este jueves lanzó su nueva producción discográfica titulada “Manda la Plena MOH”, un álbum que tiene como referente en las reproducciones el tema “Formal”, un reggae romántico.

En este proyecto, el cantante puertorriqueño tuvo la iniciativa de recordar las raíces del género y también de sus comienzos, inspirándose en la música panameña tras realizar una especie de fusión entre reggae y reguetón.

“Formal” es la favorita

Aunque “Manda la Plena MOH” está compuesto por nueve temas, todos con un estilo similar, la canción favorita del público está siendo “Formal”, según las reproducciones en la plataforma de YouTube, con rumbo a las 100,000 visualizaciones y con más de 3,000 visitas en las últimas dos horas.

En este tema, “Farru” quiso narrar la historia de dos enamorados. El novio de la chica causa prejuicios hacia el entorno de la chica. Sin embargo, él le propone dar el siguiente paso y volver su relación “Formal“, sin importar los comentarios de los demás. En el video, el boricua graba en una riqueza natural montado sobre una motocicleta y en otras escenas aparece manejando en una especie de “caravana” de motorizados.

Colaboraciones

Un dato a destacar de este nuevo álbum de Farruko es que contó con varias colaboraciones, siendo una de las principales su unión con Eddy Lover, un recordado artista que plasmó su voz romántica en los inicios del reguetón, interpretando clásicos como “Perdóname”. Estos dos cantantes colocaron sus voces juntas en “Ay Dale”, un ritmo más inclinado al reggae.

Los otros que colaboraron con el puertorriqueño son: Renato, Bozza, Jeison Vegas, Yemil, Akim, Kafu Banton y El Roockie. Los únicos tres temas interpretados únicamente por Farruko son “#Elfren”, “Embera quera” y el sencillo más reproducido hasta el momento del sello, “Formal”.

Tracklist “Manda La Plena MOH”:

‘Ojos café’ ft. Renato ‘Ay dale’ ft. Eddy Lover ‘Vinculao’ ft. Bozza ‘Formal’ ‘Hambre’ ft. Jeison Vega, Yemil ‘El barrio’ ft. Akim ‘Godman’ ft. Kabu Banton, El Roockie ‘#Elfren’ ‘Embera quera’.

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