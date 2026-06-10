Hígado enfermo: 5 señales de alerta que aparecen en tus manos

Cuando el hígado está enfermo o comienza a fallar no siempre provoca síntomas evidentes, al menos en las primeras etapas. Sin embargo, los expertos en salud señalan que algunas señales de problemas hepáticos pueden manifestarse en las manos.

Aunque estos signos no son suficientes para realizar un diagnóstico por sí solos, los mismos dermatólogos afirman que pueden servir como una alerta para acudir al médico y realizar estudios más profundos.

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5 señales en las manos que indican que podrías tener hígado enfermo

1. Palmas enrojecidas

Uno de los signos más conocidos de las enfermedades hepáticas es el llamado eritema palmar. Esta condición provoca que las palmas de las manos adquieran una coloración rojiza, especialmente en la base de los pulgares y los dedos meñiques.

En algunos casos, el enrojecimiento puede extenderse a gran parte de la mano.

La doctora Liudmila Schafe, oncóloga médica y fundadora de The Doctor Connect, explican que está relacionado con alteraciones en la circulación sanguínea y la dilatación de pequeños vasos sanguíneos, un cambio que puede aparecer cuando la función hepática se encuentra comprometida.

2. Dedos en forma de palillo de tambor

Otra señal que merece atención es el engrosamiento de las puntas de los dedos, una condición conocida médicamente como acropaquia o dedos en palillo de tambor.

Además del aumento de volumen en los extremos de los dedos, las uñas pueden adoptar una curvatura más pronunciada y los lechos ungueales volverse más blandos.

Aunque esta alteración puede estar asociada a diversas enfermedades, algunos especialistas la relacionan con casos avanzados de enfermedad hepática, especialmente cuando existe cirrosis vinculada al consumo excesivo de alcohol.

3. Temblores involuntarios

En pacientes con enfermedad hepática avanzada puede presentarse un síntoma llamado asterixis, caracterizado por pequeños temblores o sacudidas repentinas cuando la persona intenta mantener las manos extendidas.

Esto ocurre porque un hígado dañado pierde parte de su capacidad para eliminar sustancias tóxicas de la sangre. Cuando esas toxinas alcanzan el cerebro, pueden afectar funciones neurológicas relacionadas con el control muscular.

4. Uñas blancas o muy pálidas

Las llamadas uñas de Terry presentan una apariencia blanquecina o muy pálida en gran parte de la superficie ungueal. Esta característica ha sido observada con frecuencia en personas que padecen cirrosis hepática.

Sin embargo, los médicos recuerdan que este signo también puede aparecer en otras condiciones como insuficiencia cardíaca, diabetes, trastornos tiroideos o problemas nutricionales, por lo que siempre requiere una evaluación profesional.

5. Uñas en forma de cuchara

La coiloniquia, conocida popularmente como uñas en cuchara, ocurre cuando las uñas se vuelven más delgadas de lo normal y desarrollan una ligera concavidad en el centro.

Esta alteración puede estar relacionada con la hemocromatosis, una enfermedad que provoca una acumulación excesiva de hierro en el organismo. El exceso de hierro puede dañar diversos órganos, incluido el hígado.

Cuando no se detecta a tiempo, esta condición también puede aumentar el riesgo de diabetes, problemas cardíacos y otras complicaciones de salud.

Los especialistas en salud insisten en que ninguna de estas señales confirma por sí sola la presencia de una enfermedad hepática. Sin embargo, cuando aparecen con otros síntomas es importante buscar atención médica de inmediato.

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