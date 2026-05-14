¿Comer muchos huevos es malo para el hígado? Expertos lo aclaran

A pesar de ser un alimento muy completo, debido a su alto poder proteico, comer muchos huevos también suele generar dudas relacionadas con el colesterol y la salud del hígado. Hay quienes creen que consumir varios a la semana puede perjudicar este órgano vital.

Sin embargo, especialistas en nutrición y salud metabólica aseguran que, en personas sanas, el consumo moderado de huevo no solo no daña el hígado, sino que incluso puede aportar beneficios importantes.

Expertos de Dr. Babak Metabolic Clinic explican que la clave está en la cantidad, el método de preparación y el estado de salud de cada persona.

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Comer muchos huevos ayuda al hígado, pero…

Uno de los componentes más importantes del huevo es la colina, un nutriente esencial que participa en el metabolismo de las grasas.

La yema es una de las principales fuentes naturales de colina, y diversos estudios relacionan la falta de este nutriente con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso, una condición que ocurre cuando se acumula grasa en el órgano.

Los especialistas explican que la colina ayuda al hígado a transportar y procesar las grasas correctamente, evitando que permanezcan almacenadas en exceso.

Por eso, lejos de ser un enemigo, el huevo puede formar parte de una alimentación beneficiosa para la salud hepática, PERO cuando se consume de manera equilibrada.

La forma de cocinar los huevos sí hace la diferencia

Más que el huevo en sí, lo que realmente puede perjudicar al hígado es la manera en que se prepara.

Los especialistas advierten que freír los huevos en aceites reutilizados o de mala calidad, así como acompañarlos frecuentemente con tocino, embutidos o alimentos ultraprocesados, aumenta el consumo de grasas saturadas y trans, relacionadas con inflamación y daño hepático.

En este sentido, las opciones más recomendadas son los huevos hervidos, pochados, revueltos con poco aceite o preparados al horno.

Para la mayoría de las personas sanas, los especialistas consideran seguro consumir entre uno y tres huevos al día dentro de una dieta equilibrada.

En casos de hígado graso o problemas de colesterol, algunos médicos recomiendan moderar la cantidad de yemas, limitándolas a unas siete por semana y priorizando las claras, que contienen proteína de alta calidad sin prácticamente grasa.

También señalan que no todos los organismos reaccionan igual, por lo que la alimentación siempre debe ajustarse al historial clínico y hábitos de cada persona.

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