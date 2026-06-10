Los 7 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Miami

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens y rebautizado durante el torneo como Estadio Miami, recibirá siete encuentros del Mundial 2026. Los juegos corresponden a fase de grupos, una eliminatoria de octavos de final, un duelo de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

Florida forma parte de las 16 ciudades elegidas por la FIFA para albergar la Copa del Mundo en Estados Unidos, una de las tres sedes junto a México y Canadá.

El Estadio Miami es uno de los más conocidos del país gracias a su historial como hogar de los Miami Dolphins de la NFL, el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el Miami Open de tenis y varios Super Bowls.

Lee también: ¿Puedo morir de un infarto viendo un partido del Mundial 2026? Médicos advierten

Los 7 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Miami

1. Arabia Saudí vs. Uruguay

Fecha: 15 de junio de 2026

15 de junio de 2026 Instancia: Fase de grupos (Grupo H)

El primer encuentro en el Estadio Miami enfrentará a Uruguay, una de las selecciones históricas de Sudamérica, contra Arabia Saudí. Será un partido clave para comenzar la lucha por los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

2. Uruguay vs. Cabo Verde

Fecha: 21 de junio de 2026

21 de junio de 2026 Instancia: Fase de grupos (Grupo H)

La selección uruguaya volverá a presentarse en Miami seis días después para medirse ante Cabo Verde. Dependiendo de los resultados previos, este compromiso podría resultar decisivo para definir el futuro del grupo.

3. Escocia vs. Brasil

Fecha: 24 de junio de 2026

24 de junio de 2026 Instancia: Fase de grupos (Grupo C)

Uno de los encuentros más atractivos de toda la fase inicial llegará con la presencia de Brasil. La pentacampeona del mundo se enfrentará a Escocia en un duelo que promete atraer la atención de aficionados de distintas partes del planeta.

4. Colombia vs. Portugal

Fecha: 27 de junio de 2026

27 de junio de 2026 Instancia: Fase de grupos (Grupo K)

El último partido de la fase de grupos en Miami reunirá a dos selecciones con aspiraciones importantes. Colombia y Portugal protagonizarán uno de los choques más llamativos de la primera ronda y podría definir posiciones clave dentro del Grupo K.

5. Partido de dieciseisavos de final

Fecha: 3 de julio de 2026

3 de julio de 2026 Instancia: Ronda de 32

Este encuentro enfrentará al ganador del Grupo J contra el segundo clasificado del Grupo H. Será el primer duelo de eliminación directa que se disputará en Miami.

6. Partido de cuartos de final

Fecha: 11 de julio de 2026

11 de julio de 2026 Instancia: Cuartos de final

A medida que avance el torneo, el nivel competitivo aumentará. Los equipos que lleguen a esta instancia estarán entre los ocho mejores del campeonato y buscarán acercarse a las semifinales.

7. Partido por el tercer puesto

Fecha: 18 de julio de 2026

18 de julio de 2026 Instancia: Final por el tercer lugar

El último partido del Mundial que se jugará en Miami será el encuentro por la medalla de bronce. Los perdedores de las dos semifinales tendrán una última oportunidad para cerrar el torneo con una victoria y subir al podio.

El Estadio Miami cuenta con capacidad para más de 64,000 espectadores y posee una larga trayectoria recibiendo eventos internacionales. A lo largo de los años ha sido sede de seis Super Bowls, partidos internacionales de fútbol, conciertos multitudinarios y competiciones de primer nivel.

Te puede interesar:

· México jugará con una ventaja que ninguna otra selección tendrá en el Mundial 2026

· Cómo agregar todos los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar para no perderte ninguno

· El mejor TV para ver el Mundial 2026 lo tiene Amazon: en oferta y lo recibes mañana