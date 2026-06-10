“La Casa de los Famosos 6”: Todos los finalistas se quiebran con los recados que les hacen llegar

La semana final de “La Casa de los Famosos 6” trajo consigo muchos sentimientos, principalmente la nostalgia y la reflexión. Una prueba de ello se evidenció este martes, cuando los siete habitantes que quedan con vida leyeron los mensajes que les fueron enviados por sus familiares a través de la jefa.

Josh Martínez, Celinee Santos, Luis Coronel, Yoridan Martínez, Stefano Piccioni, Fabio Agostini y Horacio Pancheri fueron los que quedaron con vida, después que se fue Curvy Zelma en la gala de ayer.

Habitantes se quiebran con los mensajes que les enviaron sus familiares

Con motivo de premio por haber llegado tan lejos, la “jefa” sorprendió a los siete finalistas tras entregarles unas cartas que les fueron enviadas por sus familiares cercanos, padres y madres. De hecho, se olvidaron de la rivalidad y se notaron realmente tocados con las expresiones de cada uno del resto de los participantes.

“Ha sido la mejor experiencia de la vida (La Casa de los Famosos), no tengo palabras. A todos mis compañeros les deseo lo mejor de la vida“, resaltó Josh. Por su parte, Fabio también rompió en llanto al leer la carta de su mamá; le envió un emotivo mensaje y le dejó claro que tiene “muchas ganas de ir a España a abrazarla”.

Yoridan se ganó los aplausos del resto de los habitantes cuando le expresó a su madre: “Somos criados en esta vida para devolverle aunque sea el 1% de todo el sacrificio que han hecho por nosotros y le mando un beso. La amo con toda mi vida”.

Por un momento todos se olvidaron de las rivalidades y de que están compitiendo entre sí por una misma causa, que era el recuerdo de sus familiares, a quienes tienen más de 100 días sin ver, la mayoría, y por esa razón, les tocaron tanto la fibra esas cartas.

Solamente faltan dos días para que se conozca al ganador de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”, quien se llevará una recompensa de $200.000.

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