¿Sabías que el protagonista de “Michael”, Jaafar Jackson, tiene raíces colombianas?

La película biográfica de “Michael” se volvió rápidamente un éxito a nivel global, siendo el biopic con mayor recaudación de fondos en su estreno a nivel internacional en taquilla con $217 millones y lo que muchos no saben, es que el intérprete de Michael Jackson tiene raíces colombianas.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael, sorprendió por su increíble parecido natural y sus habilidades artísticas, aunque no es primera vez que actúa (sí en el cine). Aunado a eso, otra de las sorpresas es que la mamá del joven actor que saltó al estrellato con este film es colombiana.

Jaafar Jackson y su herencia colombiana

Se trata de Alejandra Jackson, una empresaria, diseñadora de modas y filántropa nacida en Bogotá. Alejandra se casó con el hermano de Michael Jermaine en 1995 y además de Jaafar, tuvieron otro hijo llamado Jermajesty. También adoptaron a un niño más adelante, el cual tiene por nombre Donte.

“Soy mitad colombiano. Mi madre es de Bogotá“, dijo recientemente Jaafar en una entrevista con el medio mexicano En El Rodaje.

El curioso árbol que creó Alejandra, la mamá de Jaafar

Alejandra, la colombiana que a los 11 años se fue a vivir a California, es protagonista de un caso curioso, tras tener cinco hijos (incluyendo a Donte): con dos hermanos de Michael Jackson.

Esto se debe a que la diseñadora primero tuvo una relación con Randy Jackson, con quien tuvo sus dos primeros hijos: Genevieve y Randy Jr. Luego se separaron en 1993 y dos años más tarde se casó con Jermaine, con quien estuvo durante 13 años de matrimonio y de allí emergieron: Jaafar, Jermajesty y Donte. Algunas personas, denominan a estos cinco hermanos, como los “Jackson colombianos”, por la raíz bogotana de su madre.

Lo cierto, es que el nuevo “Michael” tras lo exitosa que está siendo esta cinta, tiene raíces latinas y todo parece indicar que su trayectoria en el orbe cinematográfico apenas está comenzando, por los miles de elogios que se está llevando tras encarnar a su tío, Michael.

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