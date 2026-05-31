Paris Jackson habla sobre su padre, Michael Jackson: “Él era mi mejor amigo”

La cantante y actriz Paris Jackson se sinceró sobre cómo ha sido tener una vida pública al crecer como la hija de Michael Jackson, una de las figuras más importantes de la música de la historia.

La artista asistió al podcast de Jack Osbourne, hijo del fallecido músico Ozzy Osbourne. Durante la charla, la cantante, que es la mayor de los tres hijos del “Rey del Pop”, confesó que durante mucho tiempo pensó que era su obligación compartir detalles de su vida con el público.

“Eso ha cambiado en los últimos años porque realmente no siento que ninguno de nosotros le deba nada a nadie”, dijo, en referencia también a sus hermanos Prince y Bigi Jackson.

Paris aseguró que durante mucho tiempo se sintió en la obligación de hablar sobre su padre y demostrar públicamente su afecto por él. Además, después de que su padre murió, en 2009, ha sentido que el público espera que hable constantemente sobre su relación con Michael Jackson. En ese sentido, la artista explica que es muy diferente el vínculo que pueda tener alguien con un ser querido que la admiración del público por una estrella.

En ese sentido, la artista defiende el hecho de mantener en privado los sentimientos por su padre. “Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia conexión íntima y tengo derecho a mantenerla en privado”, afirmó.

Paris Jackson aseguró que no siente la necesidad de demostrar afecto a su padre siguiendo los estándares de personas que nunca lo conocieron. Además, señaló que la estrella pop, además de ser su padre, también era su “mejor amigo”.

Paris Jackson ha sido cuestionada por el público, que especula sobre la relación que tuvo con su padre y sobre un posible resentimiento. Aunque la artista ha aclarado que guarda un profundo cariño por su padre, los fans de la estrella pop la han hecho blanco de cuestionamientos.

Recientemente, Paris Jackson criticó la película “Michael”, una cinta biográfica de Michael Jackson realizada por el patrimonio del fallecido artista y su familia. Sin embargo, la artista aseguró que la película sigue una “narrativa controlada” y aclaró que ella no formó parte de la producción de la película. Sin embargo, su hermano Prince sí participó como productor.

“Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera”. Además, denunció una narrativa manipulada: “Hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente”.

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