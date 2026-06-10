Republicano Steve Hilton disputará la gubernatura de California frente al demócrata Xavier Becerra

El republicano Steve Hilton disputará en noviembre el cargo de gobernador de California con el demócrata Xavier Becerra tras lograr los votos suficientes, según informaron distintos medios a partir de sus propias estimaciones.

En California, el estado más poblado de Estados Unidos, se celebran primarias abiertas, en las que todos los candidatos, independientemente de su afiliación, concurren en la misma votación. Los dos candidatos con más apoyos, independientemente del partido al que pertenezcan, pasan a una elección general.

Hilton, antiguo comentarista conservador y expresentador de Fox News, obtuvo en este caso los suficientes votos para plantarse en los comicios de noviembre frente al demócrata Becerra.

En unas primarias a las que concurrieron 61 candidatos, Hilton, nacido en Reino Unido y respaldado por el presidente Donald Trump, habría logrado imponerse a otro de los candidatos que más posibilidades tenía de llegar a noviembre, el demócrata Tom Steyer, según muestran hoy las estimaciones de diversos medios estadounidenses.

Steyer, un milmillonario que ha gastado más de $200 millones de su bolsillo en su campaña para estas primarias, terminaría tercero en estas primarias.

De este modo, Hilton se enfrentaría en otoño a Becerra, exsecretario de Salud en el gobierno de Joe Biden.

El pasado viernes, los medios ya estimaron que el demócrata de origen mexicano tendría los votos suficientes como para concurrir en noviembre.

Con casi el 9% de las papeletas escrutadas una semana después del cierre de las urnas, Becerra cuenta con aproximadamente el 28% de los apoyos, frente al 25% de Hilton, mientras que Steyer cosecha cerca del 23%. El republicano Chad Bianco, controvertido sheriff del condado californiano de Riverside, es cuarto con 10% de los votos.

El ganador en noviembre reemplazará al actual gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede presentarse a la reelección debido a que ya ha cumplido, tras ser reelegido en 2022, los dos mandatos que marca la ley. Además, es considerado un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028.

Los republicanos llevan sin gobernar en el “Estado Dorado” desde que hace dos décadas el republicano Arnold Schwarzenegger logró la reelección para un segundo mandato.

Con información de EFE

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