Seguro Social: primer ronda de pagos de junio para jubilados se da hoy

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán este martes la primera ronda de depósitos del Seguro Social correspondiente a junio. Los pagos forman parte del calendario normal de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y estarán dirigidos a un grupo específico de beneficiarios según su fecha de nacimiento.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los jubilados nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes son quienes recibirán su pago en esta primera distribución de junio.

Los depósitos se realizan mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la agencia federal.

La segunda ronda de pagos está programada para el 17 de junio y beneficiará a quienes nacieron entre los días 11 y 20 del mes.

Posteriormente, el tercer y último grupo de jubilados recibirá su dinero el 24 de junio, fecha reservada para las personas nacidas a partir del día 21.

¿Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social?

Actualmente, los ciudadanos pueden comenzar a reclamar beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años.

Sin embargo, la cantidad que recibe cada persona varía considerablemente dependiendo de factores como los años trabajados, las contribuciones realizadas al sistema y la edad exacta en que decide retirarse.

Según la Administración del Seguro Social, una persona que solicita sus beneficios a los 62 años puede recibir hasta $2,969 al mes.

En contraste, quienes esperan hasta los 70 años para jubilarse pueden alcanzar un beneficio máximo de $5,181 mensuales.

La agencia ofrece además una calculadora que permite a los trabajadores obtener una estimación personalizada de cuánto podrían recibir cuando llegue el momento de jubilarse.

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se sostiene principalmente mediante impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Estos recursos financian los beneficios que reciben millones de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes de trabajadores fallecidos.

No obstante, diversos análisis advierten que el programa enfrenta importantes desafíos financieros en las próximas décadas.

Expertos estiman que, si el Congreso no adopta medidas para fortalecer el sistema, la Administración del Seguro Social podría verse imposibilitada para pagar el monto completo de los beneficios a partir de 2034.

La principal razón es el crecimiento acelerado de la población jubilada combinado con una fuerza laboral más reducida, situación que disminuye la cantidad de contribuyentes que financian el programa.

Mientras continúa el debate sobre posibles reformas, los pagos de junio siguen su curso normal y millones de beneficiarios continuarán recibiendo sus depósitos conforme al calendario establecido por la SSA.

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