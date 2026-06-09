Seguro Social dará pagos de $2,081 en promedio a jubilados el miércoles

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán esta semana un nuevo depósito del Seguro Social como parte del calendario regular de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). El pago está programado para el miércoles 10 de junio y beneficiará a un grupo específico de jubilados según su fecha de nacimiento.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes serán quienes reciban su pago en esta fecha.

El dinero será enviado mediante depósito directo o a través del método de pago que cada persona tenga registrado ante la agencia federal.

Este pago forma parte del esquema escalonado que utiliza la SSA para distribuir los beneficios mensuales y evitar retrasos en el procesamiento de millones de depósitos destinados a jubilados en todo el país.

Actualmente, el beneficio promedio para trabajadores retirados asciende a $2,081.16 al mes, según datos de la propia Administración del Seguro Social.

Sin embargo, la cantidad exacta que recibe cada beneficiario puede variar considerablemente dependiendo de factores como los años trabajados, el historial de ingresos, las contribuciones realizadas al sistema y la edad en la que decidió comenzar a cobrar su jubilación.

Aunque el pago promedio supera los $2,000 mensuales, organizaciones defensoras de adultos mayores advierten que el aumento constante en el costo de vida ha reducido significativamente el poder adquisitivo de estos beneficios.

La organización The Senior Citizens League (TSCL) señala que los jubilados enfrentan mayores gastos en áreas esenciales como vivienda, alimentos, servicios públicos, atención médica y primas de Medicare.

A esto se suman los incrementos recientes en combustibles y otros servicios básicos, lo que representa una presión adicional para quienes dependen principalmente de un ingreso fijo.

Según estimaciones de TSCL, el poder de compra de los beneficios del Seguro Social ha disminuido aproximadamente 14% desde 2010 debido al efecto acumulado de la inflación.

La organización considera que esta tendencia continúa siendo una de las principales preocupaciones para millones de personas retiradas.

De cara al futuro, TSCL proyecta que el ajuste anual por costo de vida (COLA) correspondiente a 2027 podría ubicarse alrededor de 3.3%. Sin embargo, algunos especialistas consideran que incluso aumentos de ese nivel podrían resultar insuficientes si la inflación continúa elevada.

Ante este escenario, cada vez más jubilados buscan fuentes adicionales de ingresos.

La tendencia es particularmente visible entre personas mayores de 50 años que permanecen activas laboralmente después de alcanzar la edad tradicional de retiro.

Diversas empresas en Estados Unidos han ampliado las oportunidades laborales para trabajadores experimentados, mientras que iniciativas como el Employer Pledge Program de AARP buscan conectar a candidatos con amplia trayectoria profesional con empleadores interesados en contratar talento senior.

Para muchos beneficiarios, continuar trabajando representa una forma de complementar sus ingresos, fortalecer sus ahorros o mantenerse activos profesionalmente.

Después del pago programado para el 10 de junio, la Administración del Seguro Social continuará con los siguientes depósitos del mes.

La próxima fecha importante será el miércoles 17 de junio, cuando recibirán sus beneficios los jubilados correspondientes al siguiente grupo establecido por la SSA según su fecha de nacimiento.

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