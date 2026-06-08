Nueva York enviará cheques de hasta $200 por las facturas de luz y gas: quiénes califican

Nueva York aprobó un nuevo alivio energético que enviará cheques de hasta $200 a residentes elegibles para compensar parte del aumento en las facturas de electricidad y gas. El programa es actual y forma parte del presupuesto estatal FY 2027, firmado por la gobernadora Kathy Hochul. Sin embargo, la elegibilidad se calculará con base en la declaración estatal de impuestos de 2024, porque ese es el año fiscal que el estado usará para verificar ingresos, residencia y tipo de declaración.

Los pagos forman parte del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate, conocido como POWER, y serán enviados como cheques por correo entre septiembre y diciembre de 2026, según informó la gobernación de Nueva York.

Cuánto dinero enviará Nueva York

El monto dependerá del tipo de declaración tributaria y del nivel de ingresos reportado en la declaración estatal de impuestos de 2024.

Los contribuyentes casados que presentaron una declaración conjunta y tuvieron ingresos inferiores a $150,000 recibirán un cheque de $200.

Las parejas que presentaron una declaración conjunta y reportaron ingresos de entre $150,000 y $300,000 recibirán $150.

En el caso de los contribuyentes individuales, el beneficio será de $100 para quienes hayan tenido ingresos inferiores a $150,000.

Quiénes califican para recibir el cheque POWER

El beneficio está dirigido a residentes del estado de Nueva York que cumplan los criterios establecidos por el programa. De acuerdo con la información oficial, para recibir el cheque el contribuyente debe haber presentado una declaración estatal de impuestos como residente de Nueva York correspondiente al año fiscal 2024 y estar dentro de los límites de ingresos definidos por el estado.

También debe tratarse de una persona que no haya sido reclamada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente.

El estado usará esa información fiscal para determinar automáticamente quiénes califican. Por eso, hasta ahora no se anunció un proceso de solicitud separado para recibir el pago.

Puedes ver: Seis programas del gobierno que pueden ahorrarle más de $20,000 al año a una familia hispana

Por qué se usa la declaración de impuestos de 2024

El uso del año fiscal 2024 no significa que el beneficio sea viejo ni que corresponda a un programa anterior. La medida fue aprobada dentro del presupuesto FY 2027, pero Nueva York necesita una base fiscal ya presentada y procesada para verificar ingresos, residencia y estado civil tributario. Por ese motivo, el estado utilizará la declaración de impuestos de 2024 como referencia para enviar los cheques.

Esto es importante para evitar confusiones: el pago está previsto para 2026, pero los datos que determinan quién lo recibe serán los de la declaración fiscal de 2024.

Cuándo llegarán los cheques

Los cheques POWER serán enviados por correo entre septiembre y diciembre de 2026. El estado no publicó todavía un calendario detallado por condado, apellido, tipo de contribuyente o compañía de servicios públicos. Tampoco informó que los residentes deban registrarse en un portal específico para recibir el pago.

Por eso, una recomendación práctica para quienes crean que pueden calificar es verificar que su dirección postal esté actualizada ante el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, especialmente si se mudaron después de presentar la declaración estatal de 2024.

Puedes ver: Cuánto dinero hay que ganar en EE.UU. para comprar una casa de $1 millón

Por qué Nueva York aprobó este alivio

La gobernadora Hochul presentó el programa como parte de un paquete más amplio para enfrentar el aumento de los costos de energía. El presupuesto FY 2027 incluye $1,000 millones en cheques de alivio energético por única vez, además de nuevas medidas de control sobre las compañías de servicios públicos.

Entre las reformas anunciadas, el Estado indicó que las empresas deberán ofrecer más transparencia cuando soliciten aumentos de tarifas y que los consumidores no deberán cargar con ciertos gastos corporativos, como lobby, contribuciones políticas o viajes ejecutivos innecesarios.

El presupuesto también establece la creación de la comisión RATES, que reunirá a defensores de consumidores y expertos en energía para analizar las causas del aumento en las facturas, revisar ganancias de las compañías y recomendar reformas para contener los costos.

Puedes ver: Cuánto gana una niñera en Nueva York: salario por hora y variantes

¿Es lo mismo que otros programas de ayuda energética?

No. El cheque POWER es un alivio por única vez. No reemplaza otros programas de asistencia energética disponibles en Nueva York.

Uno de los programas más importantes es el Energy Affordability Program, conocido como EAP, que ofrece descuentos mensuales en las facturas de electricidad y gas natural a hogares elegibles por ingresos.

Ese programa puede aplicar a personas que reciben beneficios como HEAP, SNAP, Medicaid, Supplemental Security Income, asistencia federal para vivienda, TANF o Safety Net Assistance, entre otros.

Además, desde enero de 2026, Nueva York amplió la disponibilidad de beneficios mediante el Enhanced Energy Affordability Program, dirigido a clientes residenciales con ingresos por debajo de ciertos umbrales que no califican para la asistencia tradicional.

Puedes ver: Cuánto gana un cajero de supermercado en Nueva York: salario por hora

Qué deben revisar los residentes

Quienes crean que pueden recibir el cheque deberían revisar tres puntos principales: si presentaron una declaración estatal de impuestos de Nueva York para el año fiscal 2024, si sus ingresos están dentro de los límites del programa y si su dirección postal está actualizada.

También conviene tener cuidado con posibles estafas. El estado no informó que haya que pagar una tarifa, entregar datos bancarios por teléfono o responder mensajes no solicitados para recibir el cheque.

Ante cualquier duda, lo más seguro es consultar sitios oficiales del estado de Nueva York o comunicarse directamente con la agencia tributaria estatal o con la compañía de servicios públicos correspondiente.

Seguir leyendo:

Alerta oficial sobre una nueva estafa con CAPTCHA: cómo detectarla antes de caer

Qué sueldo debes tener para obtener el máximo pago del Seguro Social al jubilarte